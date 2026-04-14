鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-14 18:45

進入 2026 年第二季，財政部今（14）日公布 3 月全國賦稅收入初步統計，單月實徵淨額達 2,989 億元，較上年同月大幅增加 665 億元，增幅達 28.6%。累計 1 至 3 月實徵淨額為 6,555 億元，較上年同期成長 18.3%。本月稅收亮點首推證券交易稅，受惠於人工智慧（AI）題材與股市震盪量增，3 月證券交易稅實徵 535 億元，金額與增額均創下歷年單月新高。

財政部分析，3 月台股雖受中東地緣政治與通膨變數干擾，呈現急漲急跌的走勢，但市場交易熱度不減反增。3 月上市上櫃股票平均每日成交值高達 9,214 億元，較上年同期的 4,004 億元大幅增加 1.3 倍。在量價齊揚帶動下，3 月證券交易稅實徵淨額 535 億元，年增 316 億元，增幅達 1.4 倍，已連續 8 個月維持正成長。累計前 3 月證券交易稅實徵 1,237 億元，亦創下歷年單季新高。

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營業稅方面，3 月實徵淨額 1,320 億元，較上年同月增加 211 億元，年增 19.0%。累計 1 至 3 月實徵 2,250 億元，年增 18.4%。財政部表示，這主要受惠於國內內需維持穩定，加上資通及視聽產品、電子零組件等進口稅額增加所致，儘管出口暢旺帶動外銷零稅率退稅增加，抵銷了部分增幅，單月與首季實徵淨額仍同步改寫歷年新高。

相較於股市與內需的熱絡，房市與車市表現相對平淡。3 月土地增值稅實徵 61 億元，年減 12.7%，累計前 3 月亦減少 15.7%，主因房地交易量減少及大額稅款案件縮減。貨物稅部分，3 月實徵 102 億元，年減 23.5%，累計前 3 月實徵 271 億元，年減 24.0%。財政部指出，這主要受到車市觀望氣氛延續，加上新購電動車等減免徵退稅增加所影響。