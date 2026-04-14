鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-14 20:59

行動支付跨境合作再展歷史新頁！由財金公司、銀行公會及電支公會主導的我國 QR Code 共通支付標準「TWQR」，今 (14) 日正式宣告啟動「Inbound」服務。首波導入日本 PayPay 與新加坡 NETS 兩大境外支付夥伴，讓超過 8400 萬名日、星用戶來台觀光時，不需換匯即可透過手機掃碼消費，可望帶動全台 40 萬家特約商店迎來強勁觀光商機。本次「TWQR Inbound」服務特別委託玉山銀行與星展銀行 (台灣) 擔任清算代理銀行。

根據觀光署統計，2025 年來台旅客已達 857 萬人次，年增 9%，其中日本更是主要的旅客來源國。金管會主委彭金隆、中央銀行業務局局長謝鳳瑛及各部會首長今日共同出席「TWQR Inbound 服務啟用記者會」，見證台灣行動支付邁向「跨境雙向支付」的新時代。

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財金公司董事長林國良表示，過去國際旅客常困擾於小額換匯與找零，即日起情況將徹底改變。透過「TWQR Inbound」服務，旅客能沿用本國慣用的行動錢包，於全台標示「TWQR」的特店消費。這不僅是支付功能的開通，更是台、日、星三國數位金融合作的重要里程碑，讓跨境消費達到「無差別」的便利體驗。

本次「支付國家隊」陣容堅強，共集結 25 家 TWQR 收單金融機構，包含台銀、土銀、合庫、一銀、華南、彰銀、兆豐、台企銀、玉山等 17 家銀行，以及街口、全支付、全盈支付、悠遊卡、一卡通、愛金卡等電支龍頭。此外，台新銀行與農金資訊也將陸續上線。

首波受惠通路涵蓋包括 7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK 等四大超商；百貨免稅；台北 101、微風百貨、昇恆昌、采盟；寧夏夜市、九份老街、迪化街等觀光商圈；柯達大飯店、六福村樂園等。

在本次跨國支付架構中，金融業間的資金清算作業扮演關鍵角色。其中，玉山銀行負責對接日本 PayPay，星展銀行則對接新加坡 NETS，透過兩家銀行強大的數位金融實力與國際外匯處理能力，確保每一筆跨境交易都能即時、準確地完成換匯與結算。

日本市占率突破六成的行動支付巨頭 PayPay 將於 4 月底率先全面導入，讓 7300 萬名日本用戶可直接在台消費。為慶祝上線，PayPay 祭出「海外刮刮樂」活動，最高可獲得 100% 點數回饋。隨後，新加坡國家級支付網路 NETS 也將接力上線，支援 1100 萬星國用戶。