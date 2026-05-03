海外賣房想避稅？找不到購屋憑證？國稅局靠追稅「3招」漏報下場慘補稅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-03 10:20

5 月報稅季節來臨，針對海外房產處分獲利的稅務處理，KPMG 安侯建業家族稅務辦公室執業會計師洪銘鴻提醒，民眾申報海外所得時常掉入損失扣抵的誤區。根據國稅局實務案例，海外財產交易損失僅限同年度、同類別扣抵，不可跨年度或跨項目折抵。此外，即便納稅人主張找不到購屋成本，稅局仍能透過地政資料、銀行貸款與金流軌跡「還原真相」。

海外賣房想避稅？找不到當年購屋憑證？國稅局靠3招追追追 漏報下場慘補稅。（圖：shutterstock）

近幾年國人海外置產風氣日盛，但海外投資大有斬獲，回台申報時可得張大眼睛。KPMG 家族稅務辦公室執業會計師洪銘鴻舉出兩個典型的錯誤案例，提醒納稅人別在「損失扣抵」上栽跟頭。

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首先是甲君的案例，他在 113 年度處分海外資產獲利 900 萬元，因想起 112 年度曾虧損 190 萬元，便自行扣抵申報。結果被國稅局打回票，理由是海外財產交易損失「不可跨年度」扣抵，僅限在同一年內抵銷。甲君最終不僅沒省到稅，還被要求補繳基本所得稅額 42 萬 1000 元。

另一位乙君則是在申報時，試圖以 150 萬元的海外財產交易損失，去扣抵另一筆海外的「利息所得」。國稅局查核後強調，不同類別的所得「不可互抵」，財產交易損失只能對應財產交易增益。乙君的海外所得因此被重新核定為 770 萬元，並補稅 1 萬 5000 元。

除了所得類別與年度的限制，國稅局對「成本」的追查更是滴水不漏。洪銘鴻以國內房產（舊制）的查核為例說明，甲君曾出售一筆成交總價 1000 萬元的房屋，並以「找不到原始成本」為由，按財政部頒布較低的所得率標準，僅申報 4 萬 2000 元所得。

然而，國稅局並未就此結案，而是啟動跨部門查核，調閱地政資料、金流紀錄及當時的銀行貸款資料，硬是揪出原始取得成本其實僅 400 萬元。稅局最終按成交價減去實際成本，並依房地比例推算出房屋財產交易所得應為 100 萬元，甲君仍須就差額補稅。