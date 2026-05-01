鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-01 11:18

綜合所得稅申報季今（1）日起跑！今年不僅綜所稅相關規定有所調整，如基本生活費用和長照扣除額調高等減稅「紅包」，與個人資產配置及家族資產傳承密切相關的新規定也陸續啟動，尤其是「擬制遺產」新制，將改由受贈人按比例負擔遺產稅。KPMG 安侯建業稅務投資部執業會計師洪銘鴻提醒，納稅義務人應及早掌握新制內容，避免因忽略細節而衍生補稅風險或後續爭議。

基本生活費與長照扣除額調升 減稅紅包有感

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KPMG 安侯建業稅務投資部經理柯沛誼指出，今年申報時需留意，每人基本生活所需費用已調高至 21 萬 3 千元，相較往年有所提升，預計將減輕多口之家的稅負負擔。同時，為因應高齡化社會需求，長期照顧特別扣除額亦調高至 18 萬元。不過柯沛誼提醒，長照扣除額設有排富條款，且申報人需預先確認自身是否符合資格並妥善保留相關憑證，以備國稅局後續查核。

此外，針對近年盛行的海外投資，柯沛誼特別叮嚀，若民眾透過海外券商或境外平台取得利息、配息及交易所得，均屬基本所得額範圍，應依法主動申報，切勿以為「錢在海外」政府就課不到稅，一旦漏報遭查獲，恐面臨補稅併科罰鍰。

在申報作業方面，財政部近年持續優化手機與網路申報功能，民眾登入系統後即可快速下載稅額估算表。然而，每年均有民眾反映「以為報好了」，卻因系統未完成最後上傳步驟而被認定為未申報。會計師強調，申報資料上傳後，務必確認手機版顯示「申報完成」或線上版顯示「上傳申報成功」訊息，才算真正完稅。

遺贈稅重大變革 擬制遺產稅改由受贈人負擔

除綜所稅外，遺贈稅制度也出現轉向。洪銘鴻指出，因應憲法法庭宣告遺贈稅法部分規定違憲，財政部已預告修法，未來被繼承人死亡前 2 年內贈與配偶或繼承人之「擬制遺產」，將改由受贈人按比例負擔遺產稅。這項變更改善了過往由遺產總額負擔導致其他繼承人權益受損的不公現象。