台股交投熱！劉訓蓉：5、6月證交稅可望再創高 全年目標達陣「非常樂觀」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-12 17:23

財政部統計處今（12）日公布最新稅收統計，4 月證交稅以 54 四 6 億創單月新高，副處長劉訓蓉指出，受惠於台股 5 月以來成交量連創新高，證交稅收表現強勁，預期 5 月及 6 月的稅收趨勢將持續攀升，她強調，雖然股市變數仍多，可能受全球經濟或政策影響。但就目前交投熱絡的程度來看，今年度證交稅預算要達成目標「非常樂觀」。

台股交投熱！劉訓蓉：5、6月證交稅收可望再創高 全年目標達陣「非常樂觀」。（鉅亨網資料照）

根據財政部統計，去年證交稅收達 4,116 億元。針對今年上半年的表現，劉訓蓉表示，5 月份台股每日成交量表現驚人，頻頻刷新紀錄，這直接帶動了證交稅的增長動能。她分析，5 月與 6 月的市場交投預計將維持在相對高檔，對於整體稅收貢獻具有正面影響。

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儘管近期數據亮眼，但劉訓蓉也提醒，股市走勢瞬息萬變，後續發展仍具不確定性。她指出，雖然目前的日平均成交值不斷創新高，但市場仍可能受到全球經濟環境或政策影響而出現劇烈波動。因此，雖然目前達成全年預算目標的機率極高，但財政部仍會持續觀察市場價量的變化，不敢掉以輕心。

除了證交稅外，劉訓蓉亦提及房市相關稅收表現。她表示，目前相關稅目的減幅已較去年收縮，顯示市場熱度仍維持在一定水準。針對未來房市走勢，她強調央行對於信用管制的態度是恢復或放鬆，將是關鍵因素，財政部將密切追蹤相關政策對房地產市場及契稅等稅收的後續影響。