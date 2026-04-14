〈港股盤後〉內房與科技股領跑 恒指升0.82% 泡泡瑪特表現亮眼

鉅亨網新聞中心 2026-04-14 16:38

港股主要指數周二 (14 日) 集體收漲，市場情緒受美伊重返談判的樂觀預期帶動，午後明顯回升。截至收盤，恒生指數上漲 0.82%，收報 25,872.32 點；恒生科技指數漲 0.62%；國企指數則漲 0.81%。全日市場交易活躍，騰訊與阿里巴巴分別錄得 87.64 億及 65.51 億港元的成交額。

內房與科技股領跑 恒指升0.82% 泡泡瑪特表現亮眼(圖:shutterstock)

在盤面上，大型科技股多數上漲，百度漲 3.45%，京東漲 2.76%，聯想集團漲 3.57%，金蝶國際更飆升 7%。然而，科網股並非全線走高，美團逆勢下跌 1.56%，小鵬汽車也錄得超過 1% 的跌幅。

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內房股與物管股午後漲幅顯著擴大，成為市場焦點。中國金茂漲幅超過 7%，綠城中國與龍湖集團亦分別上漲約 7% 與 5.7%。此次強勁表現主要受地產市場回暖消息提振：上海二手房單日網簽成交量創下近 5 年新高，且高盛預測滬深房價在未來三年內有 15% 的上漲空間。

新消費概念板塊中，泡泡瑪特表現尤為突出，收漲 6.53%。高盛指出，其新推出的聯名毛絨玩具在國內線上渠道全線售罄，需求極為強勁。此外，鋁業股與稀土概念也表現活躍，金風科技漲 7.7%，中國鋁業漲約 4%。值得注意的是，瑋俊生物科技因簽署千億美元的新能源戰略合作備忘錄，股價爆發式增長逾 800%。

相較之下，電力設備與重型機械股走勢疲軟。協鑫科技跌 5%，主因是市場傳聞龍頭企業商議強制控產，隨後遭該公司澄清為假消息。寧德時代與信義光能均下跌超過 3.3%。重型機械板塊中，三一國際與中國重汽跌幅接近 5%。