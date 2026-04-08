袁志峰 2026-04-09 04:50

今日推介 - 中國人壽 (2628, $26.26), 目標價 $29.0, 止損價 $25.0

1) 股市前景

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中東局勢緩和，周三港股顯著上升，成交激增，但南向資金轉淨賣出逾 200 億元，主要減持盈富基金 (2800)。港股估值對長線投資者具吸引力，建議逐步加倉，預期恒指年底前回升至 27000 至 28000 點。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 656 點，早段漲幅曾收窄至 552 點，隨後輾轉上揚，午後最多曾漲 818 點至 25934 點，收報 25893 點，升 776 點或 3.1%。成交額按日增 53% 至 3724 億元，3 月份日均成交額 3038 億元。

港股通南向資金轉淨賣出約 216 億元。阿里 (9988)、快手(1024) 及泡泡瑪特 (9992) 錄得 20.0、3.0 及 3.0 億元淨買入。盈富基金 (2800)、小米(1810) 及長飛光纖 (6869) 錄得 88.8、24.2 及 17.8 億元淨賣出。4 月以來淨賣出約 144 億元，3 月淨買入約 614 億元。

恒指升 3.1%，成份股 73 升 15 跌 2 持平。洛陽鉬業 (3993)、美團(3690) 及中芯國際 (981) 漲逾 10%，為升幅最大藍籌。泡泡瑪特 (9992) 漲逾 7%。創科實業 (669) 及滙豐 (5) 漲逾 6%。新鴻基地產 (16)、紫金礦業(2899)、中國人壽(2628) 及周大福 (1929) 漲逾 5%。港交所 (388)、恒隆地產(101)、九龍倉置業(1997)、百威亞太(1876) 及申洲國際 (2313) 漲逾 4%。中國平安 (2318)、長和(1) 及長實集團 (1113) 漲逾 3%。中生製藥 (1177) 及石藥集團 (1093) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。中海油 (883) 跌逾 3%。翰森製藥 (3692)、信達生物(1801) 及中國神華 (1088) 跌逾 2%。中石油 (857) 及工商銀行 (1398) 跌逾 1%。

恒生科指升 5.2%，收報 4923 點，成份股 29 升 1 持平。大型科技股跑赢大市，騰訊 (700) 及京東 (9618) 漲逾 3%，快手 (1024) 漲逾 4%，阿里 (9988) 及小米 (1810) 漲逾 6%，美團 (3690) 漲逾 10%。華虹半導體 (1347) 漲逾 14%，為升幅最大成份股。中芯國際 (981) 及商湯 (20) 漲逾 10% 及 9%。地平線機器人 (9660) 及金蝶國際 (268) 漲逾 8%。京東健康 (6618) 漲逾 6%。嗶哩嗶哩 (9626)、比亞迪電子(285)、舜宇光學(2382)、騰訊音樂(1698) 及金山軟件 (3888) 漲逾 5%。攜程 (9961)、聯想(992)、小鵬汽車(9868) 及蔚來 (9866) 漲逾 4%。零跑汽車 (9863) 持平，為表現最差成份股。

板塊方面，石油及煤炭股下跌。中海油 (883) 及中石油 (857) 跌逾 3% 及 1%。兗礦能源 (1171) 跌近 4%，中國神華 (1088) 及中煤能源 (1898) 跌逾 2%。

大型科技、晶片、礦產、黃金、軟件、航空、手機零件及本地地產股跑贏大市，漲幅居前。五礦資源 (1208) 及洛陽鉬業 (3993) 升逾 10%，江西銅業 (358) 升逾 8%。山東黃金 (1787) 及招金礦業 (1818) 升逾 8% 及 7%。金蝶國際 (268) 升逾 8%，金山軟件 (3888) 及中國軟件 (354) 升逾 5%。東方航空 (670) 升逾 8%， 南方航空 (1055) 及中國國航 (753) 升逾 5%。瑞聲科技 (2018) 升逾 7%，舜宇光學 (2382) 及比亞迪電子 (285) 升逾 5%。

周三上証指數高開 1.0%，隨後穩步上行至收盤，以全日高位收市，收報 3995.0 點，升 2.7%。深証成指升 4.8%。科創 50 指數升 6.2%。滬深兩市總成交約 24300 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 8200 億元，3 月份日均成交額約 23100 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

人民幣兌美元在岸價 (CNY) 收市創逾三年新高，中間價亦觸及近三年高位。人民幣兌美元在岸價收報 6.8274，較上日 4 時 30 分收報 6.8597，升 323 點子，升幅 0.47%，創逾 3 年高。(信報)

4) 個股訊息