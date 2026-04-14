袁志峰 2026-04-15 04:50

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1) 股市前景

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周二港股上揚，成交增加，南向資金轉淨賣出。港股短線前景不明朗，假若恒指跌至 25000 點以下，長線投資者可逐步加倉，預期恒指年底前回升至 27000 至 28000 點。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 269 點，早段最多曾漲 334 點至 25995 點，其後輾轉回落，午後升幅一度收窄至 8 點，尾市上揚，收報 25872 點，升 211 點或 0.8%。成交額按日增 14% 至 2368 億元，3 月份日均成交額 3038 億元。

港股通南向資金轉淨賣出約 20 億元。泡泡瑪特 (9992)、中海油(883) 及中芯國際 (981) 錄得 4.1、2.6 及 0.7 億元淨買入。盈富基金 (2800)、中國移動(941) 及阿里 (9988) 錄得 31.6、5.8 及 4.3 億元淨賣出。4 月以來累積淨賣出約 44 億元，3 月淨買入約 614 億元。

恒指升 0.8%，成份股 61 升 29 跌。泡泡瑪特 (9992) 漲逾 6%，為升幅最大藍籌。京東物流 (2618)、藥明生物(2269)、華潤置地(1109) 及龍湖集團 (960) 漲逾 5%。華潤萬象生活 (1209) 及中國宏橋 (1378) 漲逾 4%。九龍倉置業 (1997)、紫金礦業(2899) 及洛陽鉬業 (3993) 漲逾 3%。中國平安 (2318)、安踏體育(2020)、中國海外(688) 及恒隆地產 (101) 漲逾 2%。滙豐 (5)、中銀香港(2388)、中國銀行(3988)、中信股份(267)、中國人壽(2628)、新鴻基地產(16) 及長和 (1) 升逾 1%。信義光能 (968) 及寧德時代 (3750) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。新奧能源 (2688)、百威亞太(1876)、信義玻璃(868) 及中石化 (386) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.6%，收報 4852 點，成份股 23 升 7 跌。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988)、京東(9618) 及百度 (9888) 漲逾 1%、2% 及 3%。美團 (3690) 跌逾 1%，為跌幅最大成份股。小鵬汽車 (9868) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 1%。金蝶國際 (268) 漲 7%，為升幅最大成份股。金山軟件 (3888) 及聯想 (992) 漲逾 5% 及 3%。阿里健康 (241) 及京東健康 (6618) 升逾 2%。嗶哩嗶哩 (9626)、騰訊音樂(1698)、中芯國際(981)、華虹半導體(1347) 及商湯 (20) 漲逾 1%。

板塊方面，軟件、內房、物管、鋰礦、有色金屬及線上醫療股跑贏大市，漲幅居前。金蝶國際 (268) 及金山軟件 (3888) 升 7% 及 5%。綠城中國 (3900) 及中國金茂 (817) 升 7%。華潤萬象生活 (1209) 及中海物業 (2669) 升逾 4% 及 2%。天齊鋰業 (9696) 及贛鋒鋰業 (1772) 升逾 5% 及 3%。洛陽鉬業 (3993)、中國鋁業(2600) 及江西銅業 (358) 升逾 3%。京東健康 (6618)、阿里健康(241) 及平安好醫生 (1833) 升逾 2%。

光伏、港口及燃氣股逆市下跌。中石油 (857) 升逾 1%。協鑫科技 (3800) 及信義光能 (968) 跌 5% 及 3%。招商局港口 (144) 及中遠海運港口 (1199) 跌逾 2% 及 1%。新奥能源 (2688)、華潤燃氣(1193) 及昆侖能源 (135) 跌逾 1%。

周二上証指數高開 0.5%，早盤窄幅震盪，午後漲幅一度收窄至 0.1%，尾市上揚至收盤，以全日高位收市，收報 4026.63 點，升 1.0%。深証成指升 1.6%。科創 50 指數升 2.2%。滬深兩市總成交約 23800 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 2300 億元，3 月份日均成交額約 23100 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國海關總署公布，以美元計價，中國 3 月進出口 5909.4 億元，按年增長 12.7%。其中出口 3210.3 億元，增長 2.5%，遜於市場預期增長 8.6%；進口 2699 億元，按年升 27.8%，高於市場預期升 13.9%。貿易順差 511.3 億元。(信報)

美國 3 月最終需求生產物價指數 (PPI) 按月上升 0.5%，預期為升 1.1%；按年升 4%，預期為升 4.7%。期內，扣除食品和能源的最終需求 PPI 按月上升 0.1%，預期為升 0.5%；按年升上升 3.8%，預期為升 4.2%。(信報)

4) 個股訊息

華潤置地 (1109) 公布，3 月總合同銷售金額約 224.2 億元(人民幣．下同)，按年減少 14.1%。今年首 3 個月，累計合同銷售金額約 441.2 億元，按年減少 13.8%。(信報)