袁志峰 2026-04-14 04:50

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【袁志峰專欄】中國3月新增貸款遜預期（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

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受美伊談判破烈影響，周一港股下跌，成交創逾 1 個月新低，南向資金轉淨賣出。港股短線前景不明朗，假若恒指跌至 25000 點以下，長線投資者可逐步加倉，預期恒指年底前回升至 27000 至 28000 點。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 185 點，早盤弱勢走低，最多曾跌 385 點，午後窄幅上落，收報 25660 點，跌 232 點或 0.9%。成交額按日減 16% 至 2079 億元，3 月份日均成交額 3038 億元。

港股通南向資金轉淨買入約 22 億元。小米 (1810)、中海油(883) 及中芯國際 (981) 錄得 2.8、2.2 及 1.1 億元淨買入。騰訊 (700)、長飛光纖(6869) 及阿里 (9988) 錄得 16.9、2.1 及 1.2 億元淨賣出。4 月以來累積淨賣出約 24 億元，3 月淨買入約 614 億元。

恒指跌 0.9%，成份股 22 升 64 跌 4 持平。比亞迪 (1211) 漲近 5%，為升幅最大藍籌。康師傅 (322)、中石油(857) 及東方海外 (316) 漲逾 1%。京東健康 (6618) 及阿里健康 (241) 跌逾 9% 及 5%，為跌幅最大藍籌。老鋪黄金 (6181)、李寧(2331)、海底撈(6862) 及創科實業 (669) 跌逾 3%。中國宏橋 (1378)、新鴻基地產(16)、銀河娛樂(27)、周大福(1929)、申洲國際(2313)、石藥集團(1093)、中生製藥(1177) 及國藥控股 (1099) 跌逾 2%。友邦保險 (1299)、中國平安(2318)、長和(1)、中銀香港(2388)、安踏體育(2020)、農夫山泉(9633) 及信達生物 (1801) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.8%，收報 4822 點，成份股 7 升 23 跌。大型科技股普跌，京東 (9618) 升近 1%。阿里 (9988)、美團(3690)、網易(9999)、快手(1024) 及百度 (9888) 跌逾 1%，騰訊 (700) 跌逾 2%。京東健康 (6618) 及阿里健康 (241) 跌逾 9% 及 5%，為跌幅最大成份股。華虹半導體 (1347) 及金蝶國際 (268) 跌逾 3%。金山軟件 (3888) 及同程旅行 (780) 跌逾 2%。中芯國際 (981) 及地平線機器人 (9660) 跌逾 1%。蔚來 (9866) 及比亞迪 (1211) 漲逾 7% 及 4%，為升幅最大成份股。零跑汽車 (9863) 及嗶哩嗶哩 (9626) 漲逾 1%。

板塊方面，線上醫療、醫藥、航空、晶片及體育用品股跑輸大市，跌幅居前。京東健康 (6618) 跌逾 9%， 阿里健康 (241) 及平安好醫生 (1833) 跌逾 5% 及 4%。恒瑞醫藥 (1276) 跌逾 4%。東方航空 (670) 及中國國航 (753) 跌逾 4% 及 2%。華虹半導體 (1347) 及中芯國際 (981) 跌逾 3% 及 1%。李寧 (2331) 及安踏體育 (2020) 跌逾 3% 及 1%。

石油、煤炭及電池股逆市上升。中石油 (857) 升逾 1%。中煤能源 (1171) 及兗礦能源 (1171) 升逾 1%。天齊鋰業 (9626) 及贛鋒鋰業 (1772) 升近 7% 及 1%。

周一上証指數低開 0.4%，全日窄幅震盪，早盤最多曾跌 0.5%，午後最多曾升 0.1%，收報 3988.56 點，升 0.1%。深証成指升 0.7%。科創 50 指數升 0.8%。滬深兩市總成交約 21500 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 1700 億元，3 月份日均成交額約 23100 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

人民銀行公布，今年首季新增貸款 8.6 萬億元 (人民幣 ‧ 下同)。按此計算，3 月新增貸款 2.99 萬億元。3 月底，人民幣貸款餘額 280.51 萬億元，按年增長 5.7%。廣義貨幣(M2) 餘額 353.86 萬億元，按年增長 8.5%。(信報)

4) 個股訊息

安踏體育 (2020) 公布，今年首季安踏品牌產品的零售金額按年錄得高單位數的正增長。期內，FILA 品牌產品的零售金額按年錄得 10% 至 20% 低段的正增長；其他品牌產品的零售金額按年錄得 40% 至 45% 的正增長。(信報)