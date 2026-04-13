鉅亨網新聞中心 2026-04-13 16:38

港股主要指數周一 (13 日) 全天維持弱勢震盪走勢，最終集體收跌。截至收盤，恒生指數下跌 0.9% 或 232.69 點，報 25660.85 點；恒生科技指數下跌 0.79%，報 4822.01 點；國企指數下跌 0.61%，報 8602.06 點。市場情緒主要受到美伊談判破裂、荷姆茲海峽緊張局勢升級的影響，導致全球風險資產承壓，油價重返 100 美元大關。

權重科技股表現低迷，大型科技股多數走低，騰訊控股跌約 2.87%，阿里巴巴跌 1.83%，美團、網易、百度及快手等跌幅均超過 1%，僅京東集團與嗶哩嗶哩逆勢飄紅。

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汽車股逆勢突圍，受惠於強勁的出口數據，汽車板塊表現亮眼。蔚來大漲約 7.5%，比亞迪股份創下階段新高。數據顯示，3 月乘用車出口同比增長 74.3%，顯示市場對中國電單車出海的長期成長週期抱有信心。

AI 應用與芯片股活躍，AI 應用概念股走勢強勁，滴普科技暴漲 59.19%，迅策大漲逾 15.6% 並再創新高。存儲芯片股如天數智芯、瀾起科技同步走強。

航空與醫療保健領跌， 受高油價成本壓力影響，航空股普跌，東方航空跌逾 4%。醫療保健板塊亦全線走低，京東健康收跌 9.43%，阿里健康跌逾 5%。此外，中資券商與半導體板塊也紛紛下挫。

針對後市，中信證券指出，若中東衝突緩和，港股有望吸引資金回流，並預計在基本面預期調整及政策催化下，4-5 月有望迎來估值擴張行情。華泰證券則建議投資者短期博弈超跌反彈，中期應重視紅利配置與內外需再平衡的調整結構。