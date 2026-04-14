鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-14 09:20

回顧迅策的上市歷程，自 2025 年底登陸港交所以來，短短三個多月內股價累計飆升超過 630%，年內漲幅亦超 609%，展現出強勁的市場爆發力。

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迅策這一輪狂飆突進的背後，是全球 AI 敘事邏輯的深刻轉變，尤其是 AI Agent 時代的來臨，使得 AI 執行任務從人機互動模式轉向機器自主循環模式，直接導致 Token 消耗量呈現指數級增長。

作為大模型處理資訊的基本單位，Token 已從單純的技術副產品，躍升為可計量、可交易的戰略資產，被業界喻為 AI 時代的「新石油」。

支撐迅策股價爆發的核心動力，來自於其業績的高速成長與商業模式的成功迭代。

根據迅策最新發布的 2025 年財報，全年營收 12.85 億元，年增 103.28%，成功跨越十億營收門檻；其中下半年營收達 10.87 億元，季減 449.32%。

儘管迅策目前仍處於虧損階段，年度歸母淨虧損為 9,406.1 萬元，但營收的爆發性成長證明其在 AI 產業鏈中的核心價值。

更關鍵的是，迅策正加速從傳統的訂閱制、交易制向以 Token 消耗計價的模式跨越。

迅策管理層在財報會議上透露，目前已啟用的 Token 付費模式營收佔比已達 5%，並預期 2026 年該比例將迅速提升至 20% 至 30%，這一商業模式的進化被視為未來業績轉化的關鍵引擎。

從產業宏觀角度來看，中國 AI 市場的 Token 調用量正處於井噴期。根據中國國家數據局數據顯示，2024 年初中國日均 Token 調用量僅 1000 億，到 2025 年底已躍升至 100 兆，上月更突破 140 兆大關，短短兩年間增長超千倍。

摩根大通預測，未來五年中國 AI 推理 Token 消耗量將成長約 370 倍。面對這一海量需求，迅策憑藉其在資料基礎設施方面的專業能力，精準卡位為「數據燃料提供者」。

國泰君安國際在最新研報中維持對迅策的「買進」評級，並指出其在 AI Agent 與 Token 經濟時代的成長潛力，特別是隨著公司在電力、機器人訓練平台、商業航空等新興領域部署更複雜的 AI 大模型，其客戶每用戶平均收入 (ARPU) 已從 2024 年的 2725 年增長 2725 萬元，比 2025 年的同比 15%，比 505%。

雖然迅策目前面臨著營收僅十億級，但卻要撐起千億市值的估值爭議，部分觀點認為該公司存在短期泡沫，但不可否認的是，隨著 OpenClaw 等新一代 AI 操作系統技術的出現，以及全社會對高品質數據需求的剛性增長，Token 經濟的想像空間正在被持續打開。