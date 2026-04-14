鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-14 15:58

在歷經近年市場波動後，根據 Counterpoint Research 最新《全球 XR（AR/VR）頭戴裝置型號出貨追蹤報告》，2025 年全球 AR 智慧眼鏡市場出貨量年增 98%，創下歷史新高。

研調：全球AR智慧眼鏡出貨量2025年增98%創史高 Meta、Rokid新品帶動。(圖：shutterstock)

2025 年下半年市場年增 148%，主要由產業發展帶動，包括 Rokid 眼鏡出貨放量、Meta Ray-Ban Display 推出，以及 RayNeo、VITURE、Even Realities、INMO 與 Alibaba 等品牌推出多款新產品。

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在此市場動能下，兩大主要產品類型均呈現成長：以影音為主的 AR 智慧眼鏡（通常採用 Birdbath 或平面稜鏡）年增 80%，而採用導波技術、以資訊顯示為主的 AR 眼鏡則年增超過 600%。導波型產品在整體市場中的占比提升至 38%，高於 2024 年下半年的 13% 與 2025 年上半年的 19%。

在影音型 AR 智慧眼鏡市場中，市場集中度進一步提高。2025 年下半年前三大 OEM（RayNeo、XREAL 與 VITURE）市佔合計達 96%，高於 2024 年同期的 85%。

RayNeo 以 42% 市佔位居出貨量第一，主要受惠於其多元產品組合、具競爭力的定價策略，以及透過擴大零售合作與在地化市場策略推動國際拓展，在中國、北美、歐洲與日本市場均有成長。

XREAL 以 28% 市佔排名第二，主要受 XREAL One Pro 需求帶動。預期其將於 2026 年透過與 ASUS 及 Google 的合作及潛在新產品推出進一步強化市場地位；VITURE 出貨量年增超過 200%，主要受 Luma 與 Beast 系列產品推出及銷售通路拓展帶動。

在導波型 AR 眼鏡市場方面，競爭格局較為多元，Rokid、Meta、Even Realities、INMO、Alibaba 與 Meizu 等廠商積極競爭市場份額。2025 年下半年推出的新產品多著重於 AR 與 AI 的整合應用，包括即時翻譯、導航、語音提示，以及以相機為基礎的影像辨識與問答功能。自 2025 年起，中國 OEM 亦開始與 Alibaba 合作，推出基於眼鏡的支付解決方案。

Rokid 於 2025 年下半年在出貨量上位居第一，主要受益於其產品初期銷售動能及產能擴張。Rokid 眼鏡作為「AR+AI」類別的早期產品，於 2025 年 6 月底前快速放量，並透過電信商、眼鏡通路、商場與線上平台拓展至中國以外市場。

Meta Ray-Ban Display 為 Meta 首款具備透視顯示功能的商用智慧眼鏡，結合 Meta Neural Band 及其行動生態系與 Meta AI，上市後受到科技使用者關注。然而，由於關鍵零組件良率較低，2025 年供應仍受限制。

Even Realities 以 16% 市佔排名第三，其 G1 與 G2 系列產品主打輕量化設計，外觀接近傳統眼鏡；中國 OEM INMO 與 Alibaba 分別取得 7% 與 5% 市佔。Alibaba 於 2025 年第四季推出 Quark AI Glasses S1，整合 Qwen AI 與其行動服務（Amap、Alipay、Taobao、Feizhu），在中國市場引發關注。然而，受限於供應與相對較高的價格（官方約 671 美元，折扣後約 528 美元），2025 年出貨量仍有限。

2025 年下半年，搭載 AI 處理器、麥克風、喇叭、相機與無線連線功能的 AR 眼鏡（即「AI 眼鏡」）約占導波型 AR 眼鏡出貨量的 70%，較前一年幾乎為零顯著提升。目前中國與美國為主要市場。