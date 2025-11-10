GIS-KY明年營運持平 AR/VR產品2027、2028年開始貢獻營收

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-10 19:41

‌



觸控模組廠 GIS-KY(6456-TW) 今 (10) 日召開法說會，對於明年展望，總經理徐同炤預期，明年營運將與今年持平，產品組合同樣以傳統觸控與顯示為最大宗。針對光學產品發展，徐同炤則預期，AR/VR 產品將於 2027、2028 年開始貢獻。

GIS-KY總經理徐同炤。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

徐同炤指出，預期 2026 年整體營運將與今年持平，產品組合也跟今年類似，預估傳統觸控與顯示約占 70%，指紋辨識與車用產品占 20%，光學及其他產品占 10%。

‌



光學產品方面，徐同炤認為，AR/VR 市場仍需時間成熟，AI 眼鏡應用需發展至續航力、重量與價格等因素皆符合市場需求後，預期整體市場到 2028 年才會逐步放量。他進一步強調，GIS 不會等到 2028 年，2026 至 2027 年就會開始協助客戶量產。

徐同炤也提到，今年資本支出約為 50 億元，其中，約有 10 億元購置越南土地建廠，他並指出，有 85% 以上投入光學產品，未來資本支出將轉向光學裝置及半導體。

徐同炤進一步說明產能布局，由於台灣具產業聚落效應，因此光學與半導體基地將鎖定台中后里。同時也規劃中國與越南產能，其中，越南廠將以生產新產品為主。

GIS-KY 第三季營收 161.43 億元，季減 15.2%，年減 12.1%；毛利率 6.5%，季減 0.4 個百分點，年增 0.5 個百分點；營益率 - 0.9%，較第二季轉負，不過營業虧損較去年同期縮小；稅後虧損 0.96 億元，較第二季轉虧，虧損也較去年同期擴大，每股虧損 0.29 元。

GIS-KY 今年前三季營收 503.69 億元，年增 1.3%；毛利率 6.8%，年減 0.2 個百分點；營益率 - 0.3%，營業虧損較去年同期縮小；稅後虧損 1.26 億元，虧損較去年同期擴大，每股虧損 0.37 元。