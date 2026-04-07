鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-07 17:40

VR 軟硬體整合商宏達電 (2498-TW) 今 (7) 日公布 3 月營收達 3.34 億元，較 2 月成長 111%，較去年同期減少 8.3%，累計前 3 月營收為 6.53 億元，年減 7.9%。宏達電近期與光寶科 (2301-TW) 於 MWC 2026 的展出，展示雙方在德國成功落地的 5G 專網商轉成果。

宏達電指出，此次展出聚焦 5G SA 專網結合 XR 與邊緣運算，展現其在多終端同步連線、高流量負載情境下，仍能維持低延遲、高穩定與高頻寬傳輸表現。

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持續拓展海外 AI 穿戴版圖，旗下 VIVE Eagle 在新加坡攜手 Singtel 正式上市，並於香港推出本地化更新，新增廣東話語音功能（Beta）。產品整合 AI 助理、語音互動、智慧拍攝與即拍即譯等應用，支援即拍即譯多國語言翻譯，最高達 71 種以上。

針對 AI 穿戴日益受關注的資安與隱私議題，宏達電強調 VIVE Eagle 採去識別化設計、不追蹤使用者行為，並導入 AES-256 等級加密技術，同時通過 ISO 27001 與 ISO 27701 國際雙驗證，強化高標準資安與隱私設計。HTC 資深副總裁黃昭穎表示：「VIVE Eagle 從設計之初即將資料保護與隱私防護納入核心考量，回應使用者對 AI 穿戴裝置「安心使用」的期待。

此外，宏達電並宣布 VIVE Eagle 新增多項 AI 功能，聚焦語音記錄、資訊整理與智慧互動體驗升級。其中，全新上線的「VIVE AI Notes（AI 語音摘錄）」支援 12 種語言逐字稿、講者辨識與 AI 摘要，並同步推出三個月免費試用方案，進一步提升產品在日常記錄與資訊整理上的應用。