鉅亨網記者吳承諦 台北
VR 軟硬體整合商宏達電 (2498-TW) 今 (7) 日公布 3 月營收達 3.34 億元，較 2 月成長 111%，較去年同期減少 8.3%，累計前 3 月營收為 6.53 億元，年減 7.9%。宏達電近期與光寶科 (2301-TW) 於 MWC 2026 的展出，展示雙方在德國成功落地的 5G 專網商轉成果。
宏達電指出，此次展出聚焦 5G SA 專網結合 XR 與邊緣運算，展現其在多終端同步連線、高流量負載情境下，仍能維持低延遲、高穩定與高頻寬傳輸表現。
持續拓展海外 AI 穿戴版圖，旗下 VIVE Eagle 在新加坡攜手 Singtel 正式上市，並於香港推出本地化更新，新增廣東話語音功能（Beta）。產品整合 AI 助理、語音互動、智慧拍攝與即拍即譯等應用，支援即拍即譯多國語言翻譯，最高達 71 種以上。
針對 AI 穿戴日益受關注的資安與隱私議題，宏達電強調 VIVE Eagle 採去識別化設計、不追蹤使用者行為，並導入 AES-256 等級加密技術，同時通過 ISO 27001 與 ISO 27701 國際雙驗證，強化高標準資安與隱私設計。HTC 資深副總裁黃昭穎表示：「VIVE Eagle 從設計之初即將資料保護與隱私防護納入核心考量，回應使用者對 AI 穿戴裝置「安心使用」的期待。
此外，宏達電並宣布 VIVE Eagle 新增多項 AI 功能，聚焦語音記錄、資訊整理與智慧互動體驗升級。其中，全新上線的「VIVE AI Notes（AI 語音摘錄）」支援 12 種語言逐字稿、講者辨識與 AI 摘要，並同步推出三個月免費試用方案，進一步提升產品在日常記錄與資訊整理上的應用。
隨著新功能推出，VIVE Eagle 的應用也從拍攝、語音助理進一步延伸至會議紀錄、媒體採訪、學習筆記與跨語整理等場景，突顯 AI 智慧眼鏡正朝向更成熟的生產力工具發展；搭配點數加購機制，也反應 HTC 同步推展 AI 服務加購與商業化布局。
下一篇