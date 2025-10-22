鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-22 16:01

研調機構 TrendForce 指出，Apple 近期捲土重來，透過升級版 Vision Pro 繼續在 OLEDoS 顯示面板的基礎上挑戰 VR/MR 頭戴式裝置，並且更加著重於提升運算效能與改善配重問題，而 OLEDoS 作為中高階 VR/MR 裝置的顯示技術，正迎來供應鏈與應用端的雙重突破，預估在 VR/MR 的滲透率將於 2030 年迅速提升至 58%。

集邦: 蘋果、三星、Meta積極優化技術 2030年OLEDoS於VR/MR滲透率成長至58%。(圖：shutterstock)

出貨表現上，由於 Meta、Apple、Sony 等國際品牌出貨表現難達預期，因此 TrendForce 估計 2025 年全球 VR/MR 產品出貨量將回落至 560 萬台。儘管 VR/MR 頭戴式裝置短期遭遇發展挑戰，長期而言，受惠於主要品牌雙重布局軟體與硬體升級，預估 2030 年全球出貨量將達到 1,440 萬台。

TrendForce 表示，顯示技術是 VR/MR 產品定價的關鍵，因此高性價比的 LCD 仍是近年的主流選擇。然而，隨著中國供應商擴大布局 OLEDoS 產線，以及國際品牌積極運用 OLEDoS 實現 VR 裝置的高解析畫質與輕薄化目標，OLEDoS 技術滲透率可望於未來幾年明顯提升。

從 OLEDoS 供應鏈角度分析，除了 Sony 外，Seeya、BOE、Sidtek 等 10 多家中國業者也積極建置 12 吋產線。製程技術良率持續改善，將有效推動 OLEDoS 生產成本下降。

應用端方面，Apple 與 Samsung 皆著重透過應用平台以及生成式 AI，提供更好的軟體使用體驗。Apple 的升級版 Vision Pro 將採用新一代 M5 晶片增強運算能力，增加續航力且提升 AI 及應用程式的運行速度。Samsung 則與 Google、Qualcomm 聯手，推出搭載 4K OLEDoS 顯示屏的 Galaxy XR，利用 Android XR 平台支援手機與平板上的應用程式，更全面整合生態系。