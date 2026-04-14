伊朗總統：美國先前「過度野心」 願在國際法框架內繼續談判
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
伊朗總統辦公室周一 (13 日) 發布聲明指出，總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 與法國總統馬克宏通話時表示，伊朗願繼續在國際法框架內與美方進行談判，並將遵守停火條款，此前美方的「過度野心」阻礙了協議達成。
裴澤斯基安在通話中表示，伊方認為，外交是解決爭端的首選途徑，「基於威脅、施壓和軍事行動的手段不僅無法解決問題，反而會使問題更加複雜，並加劇美方一手造成的問題」。
談到日前在巴基斯坦舉行的美伊談判，裴澤斯基安說，伊方代表團為達成持久協議表現出了認真與誠意，儘管雙方在技術專家層面取得了一定共識，但美方的「過度野心」和缺乏政治意願，阻礙了協議的最終達成。
針對美方封鎖荷姆茲海峽的威脅，裴澤斯基安說，任何對這項戰略要道安全的威脅，都將對全球貿易產生廣泛影響，伊朗為維護國家利益，已做好充分準備應對任何不利局面。
美國總統川普證實，美國已於美東時間 13 日 10 時起，對所有進出伊朗港口船隻實施封鎖。
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