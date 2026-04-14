鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-14 16:10

路透報導，四名消息人士透露美國和伊朗代表團可能本周重返巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德 (Islamabad)，以便再度展開談判。其中一名消息人士說，雖然目前日期尚未決定，但最早可能在本周末再度舉行會談。

目前美股期指變化不大，道瓊期貨小漲 54 點，標普和那斯達克期指漲 0.1% 到 0.3%。國際油價跌幅較明顯。西德州中質原油 (WTI)5 月期貨下跌 2.76%，暫報每桶 96.43 美元，布蘭特原油 6 月期貨跌 1.1%，暫報每桶 98.24 美元。

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在美伊周末談判未能取得成果的情況下，率領代表團的美國副總統范斯 (JD Vance) 周一 (13 日) 釋出外交解決的可能性，表示美伊和平談判的下一步行動將取決於伊朗。

范斯接受福斯新聞 (Fox News) 採訪時說：「不論是否會有進一步對話，或最終能否達成協議，我認為決定權在伊朗那一方，因為我們已經在談判桌上提出許多方案。」

范斯強調，如果美國在伊朗核計畫劃定的「紅線」獲得共識，「對兩國來說都將會是一份非常、非常好的協議」。

這番談話發表之際，美國也開始封鎖荷姆茲海峽進出伊朗港口的船隻。美國總統川普認為，此舉是為了施壓德黑蘭領導層重返談判桌。

川普周一談到伊朗時表示：「我們不能讓一個國家恐嚇或勒索全世界，因為這正是他們正在做的事。」