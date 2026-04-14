漢翔AIxWARE成傳產業轉型平台 稼動率均升20%
鉅亨網記者王莞甯 台北
漢翔 (2634-TW) 去年參加數位發展部指導的 2025 IT Matters Awards，榮獲「數位轉型獎」，今日獲總統賴清德接見，漢翔表示，獲獎的「航太 AIxWARE 數位轉型製造資安雙軸智慧平台」已輔導國內超過 40 家廠商進行數位轉型，產線稼動率平均提升 20%。
漢翔總經理莊秀美表示，獲獎的「航太 AIxWARE 數位轉型製造資安雙軸智慧平台」是以多年航太製程經驗為基礎，整合 AIOT 機聯網、AI 與 MES 等技術，更兼顧 ESG 與資安，成功商品化為服務型產業平台，並擴大導入生成式 AI 應用，帶來可視化、生產最佳化和可預測化等效益。
從產業效益來看，AIxWARE 已串聯超過 60 種廠牌、逾 2000 台機台及控制器，產線稼動率平均提升 20%，每年節省 8% 以上能源消耗，還導入 77 項生成式 AI 應用，年節省約 13 萬工時，可大幅提升營運效率，目前已成功協助塑膠射出成形、精密加工、水五金、醫療器材等產業，輔導 40 家以上廠商進行數位轉型。
另一方面，漢翔是台灣首家通過美國 CMMC Level 2 軍規資安驗證的廠商，以軍規為台灣立下產業的新里程碑。
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