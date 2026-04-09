〈車用電子展〉360°MOBILITY Mega Shows 4/14三展合一登場 展會聚焦AI與氫能技術兩亮點

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-09 18:12

為展現台灣零配件與智慧車電供應鏈實力，由貿協主辦的「360° MOBILITY Mega Shows」將於 4 月 14 - 17 日在南港展覽館盛大登場，本展整合「台北國際汽機車零配件展」及「台灣國際智慧移動展」，並與電機電子工業同業公會共同主辦的「台北國際車用電子展」同期舉辦，三展聯手打造橫跨零組件、車用電子、電動化與智慧移動科技的國際級產業平台，串聯上下游供應鏈，提供拓銷與技術交流的重要場域。

360°MOBILITY Mega Shows 4/14三展合一登場，展會聚焦AI與氫能技術兩亮點。(圖:貿協提供)

貿協表示，此次為因應全球車輛產業加速邁向 AI 化、低碳化與供應鏈重組，今年展會聚焦「AI 應用」與「氫能技術」兩大亮點，並規劃國際論壇、氫能運輸趨勢研討會及多場全球市場交流活動，回應產業對智慧化、淨零化與國際布局的高度關注。

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本屆吸引來自 16 個國家與地區、近 900 家廠商參展；截至目前，已有超過 80 個國家的專業人士完成預先登記，並有來自 13 個國家的產業公協會代表及 14 家國際媒體將到場參與。此外，本屆展覽公協會與媒體家數均超越上屆，顯示展覽國際關注度與產業影響力持續提升，也可望帶動更多跨國交流與商務媒合機會。

面對全球移動產業的快速變局，本屆重點在「360° MOBILITY Forum 2026 車輛移動產業國際論壇」將於 4 月 15 日舉辦，以全球移動戰略對話為主軸，探討供應鏈如何透過技術創新與信任鏈重構，以因應多變的國際環境。講者陣容涵蓋產業組織、創投與企業代表，包括美國智慧交通協會 (ITS America)、加拿大安大略省汽車創新網絡 (OVIN)、以色列智慧交通創投、群創光電、裕隆日產汽車、研華科技與歐特明等代表，分享最新趨勢與實務觀察。

主題策展方面，貿協表示，本展推出「AI CAR 主題館」，展示智慧座艙、車聯網、智慧駕駛輔助、邊緣運算與車輛整合應用，呈現 AI 技術導入車輛系統與未來移動場景的發展趨勢。呼應全球淨零轉型趨勢，展會亦規劃「氫能運用主題館」，並舉辦「氫能運輸趨勢研討會」，聚焦氫能在交通運輸領域的潛力與產業前景。

除技術與應用亮點外，本屆亦持續強化國際鏈結與市場交流，透過「360° MOBILITY USA Day」，邀請美國北卡羅萊納州、賓州、德州與西維吉尼亞州等地方政府代表，分享各州產業現況及投資政策；另邀波蘭、哈薩克與新加坡等產業協會代表，解析當地市場需求與合作機會。展期亦規劃多場國際買主與台灣業者的一對一洽談活動，協助業者掌握全球市場動向並拓展合作商機。