〈車用電子展〉東元攻農用、商用無人機市場 無人機動力系統下半年量產出貨

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-14 18:51

東元 (1504-TW) 今 (14) 日參與台北國際車用零配件展，於展會中展示無人機布局成果，目前主打高酬載農用、商用無人機動力系統，並已在中壢廠建置無人機動力系統產線，電機機電事業群總經理王榮邦表示，相關產品將於下半年量產出貨。

東元攻農用、商用無人機市場，無人機動力系統下半年量產出貨。(圖：東元提供)

東元表示，現階段主攻高酬載農用、商用無人機動力系統，應用範疇涵蓋消防救災、光電板清洗，以及農藥噴灑作業等領域。

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東元說明，此次展出的高酬載無人飛行載具動力系統解決方案，採用 T Power Air 12.5kW 扁線馬達，單軸最大拉力可達 76.5 公斤，並已成功應用於農用無人機。東元規劃，今年再推出高酬載商用無人機扁線馬達與大功率電子調速器，進一步覆蓋 10 至 100 公斤農用無人機與無人機即服務 (DaaS) 應用市場。

針對產能規劃，王榮邦指出，目前東元在無人機動力系統上，以小型偵查無人機動力系統為主，並已符合量產規模，預計年底新設備投入後，年產能可達 50 至 70 萬顆；農用無人機方面，產線正在建置當中，產能預計下半年到位，年產能約 4 至 6 萬顆。

不過王榮邦坦言，台灣市場規模較小，加上美國近年強化國防與資安，禁用中國製無人機，因此東元放眼美國市場，積極布局需求龐大的美國農用無人機市場。