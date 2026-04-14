鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-14 11:12

金仁寶集團參展台北國際車用電子展，大秀智慧移動整合布局。(圖：金仁寶提供)

金寶此次展會以智慧座艙解決方案為展示重點，高階車載系統採用最新 ARM 架構處理器，可依需求支援 Linux 或 Android Automotive 作業系統，展現在車用電子與嵌入式系統整合的研發實力。

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金寶指出，新一代智慧座艙平台具備多螢幕顯示、連網功能與高效能運算架構，與毫米波、車用攝影機及多種感測器無縫整合，支援先進駕駛輔助系統 (ADAS) 與各類智慧座艙應用，協助客戶快速打造新世代智慧座艙與 ADAS 系統。

仁寶則聚焦先進感測與車用安全應用布局，透過新成立的美國汽車紅外線技術公司 SYLUX，強化與 OEM 車廠及一級供應商的合作關係。SYLUX 專注於紅外線感測與 AI 感知技術，提供即使在夜間、低光源及惡劣天候下，仍可穩定運作的車用安全解決方案。