金仁寶集團參展台北國際車用電子展 大秀智慧移動整合布局
鉅亨網記者劉玟妤 台北
金仁寶集團今 (14) 日聯合旗下金寶 (2312-TW)、仁寶 (2324-TW) 與康舒 (6282-TW) 參與「台北國際車用電子展」，展示從車用電子、電源系統，到車載應用的整合能力，展現集團智慧移動領域的布局成果。
金寶此次展會以智慧座艙解決方案為展示重點，高階車載系統採用最新 ARM 架構處理器，可依需求支援 Linux 或 Android Automotive 作業系統，展現在車用電子與嵌入式系統整合的研發實力。
金寶指出，新一代智慧座艙平台具備多螢幕顯示、連網功能與高效能運算架構，與毫米波、車用攝影機及多種感測器無縫整合，支援先進駕駛輔助系統 (ADAS) 與各類智慧座艙應用，協助客戶快速打造新世代智慧座艙與 ADAS 系統。
仁寶則聚焦先進感測與車用安全應用布局，透過新成立的美國汽車紅外線技術公司 SYLUX，強化與 OEM 車廠及一級供應商的合作關係。SYLUX 專注於紅外線感測與 AI 感知技術，提供即使在夜間、低光源及惡劣天候下，仍可穩定運作的車用安全解決方案。
仁寶表示，SYLUX 將展示其可擴展的紅外線相機產品組合 Core、Plus 與 Prime，支援從合規型 ADAS 到 L2 + 至 L4 自動駕駛應用，並基於專有 CDAT(分類、距離、動作、追蹤)AI 技術堆疊，協助車廠提升感測效能，並符合 FMVSS 127、Euro NCAP 等全球安全標準，且具備直接導入量產的商用潛力。
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