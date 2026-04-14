鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-14 14:39

華擎 (3515-TW) 旗下 IPC 廠東擎 (7710-TW) 今 (14) 日發表 AiUAC Copilot 解決方案 。該產品結合人工智慧技術，旨在解決開放式工業自動化過程中，控制應用開發門檻過高與高度仰賴專業知識的產業瓶頸 。

這項創新方案能將高階控制需求自動生成為可部署的邏輯程式，顯著提升開發效率並縮短產品上市時程 。透過生成式技術減少手動撰寫程式的負擔，將強化東擎在邊緣運算平台與智慧製造市場的競爭優勢 。

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該軟體支援自然語言指令，可自動產生符合國際標準的控制應用，並降低對高度專業工程能力的依賴 。系統具備跨廠牌互通相容性與分散式部署彈性，能產出涵蓋工業通訊、運動控制及機器人子系統的控制邏輯 。

目前 AiUAC Copilot 已在東擎旗下的工業物聯網控制器平台上完成實機驗證 。該控制器平台提供強大的運算效能與工業級介面，能穩定承載分散式架構下的實際工作負載，展現其成熟的應用能力 。