鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-13 19:35

近來全球私募信貸基金爆發贖回危機，多檔大型基金接連限制提款甚至停止贖回，截至 2 月底台灣僅 1 檔「踩雷」，部位衝擊有限。星展高級副總裁暨高級經濟師馬鐵英認為，美國私募信貸市場規模佔 GDP 比率不高，不至於有系統性風險。從宏觀經濟面，美國大選牽動下半年美國經濟，她認為美國總統川普有三大推動「勝選」盤算，讓美選因素將助穩局勢。

馬鐵英分析，目前美國私募信貸市場規模約 1.4 兆美元，僅佔美國 GDP 約 5%，且銀行體系參與程度低，槓桿效應與傳導風險相對有限。

‌



對於市場擔憂當年美國次貸危機再現，馬鐵英指出，私債與 2007 年次貸危機本質不同，持有者多為信託基金、保險與養老金，即便非銀行金融機構出現虧損，也不至於蔓延至整體金融體系。此外，美國大選因素如川普可能干預聯準會降息、壓低油價等政策，短期內均有利於市場穩定。

針對市場對於私募基金與私有債權穩定性的討論，馬鐵英強調，目前的環境與 2007 年金融危機有本質上的不同。當年金融危機源於銀行過度槓桿，一旦出現壞帳便會產生劇烈的去槓桿傳導。然而在目前的私債市場中，銀行對私債公司的貸款總計約 4000 億至 5000 億美元，僅佔美國銀行總資產約 2%。由於資金多來自長期性質的主權基金或保險公司，槓桿倍數相對較低，且傳導渠道多侷限於非銀行金融體系內，呈現「閉環」狀態，對一般家庭、企業信貸或國際金融市場的衝擊力道有限。

馬鐵英進一步分析，美國大選將是下半年關鍵變數。從川普角度觀察有三個「勝選」盤算，在地緣政治方面，他可能希望中東戰爭能夠速戰速決，藉此有效控制油價並壓低美國 CPI。在貨幣政策上，川普則傾向繼續干預聯準會，希望維持降息環境以降低家庭借貸成本，進而達到拉抬選票的目的。至於關稅政策，為了避免引發更嚴重的通膨反彈，激進的關稅措施反而有可能被延後執行，甚至拖過選舉期間。

綜合來看，星展預估亞股相較美股有近三成的折價優勢，預估 2026 年獲利成長率可達 21% 至 30%，具備補漲潛力。建議穩健型投資人應透過私募股權、避險基金與黃金建構另類投資防線，在波動市況中尋找穩定前行的力量。