鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-14 09:47

在美國川普政府依原訂計畫封鎖荷姆茲海峽後，美國總統川普稱「伊朗已經來電，他們非常想達成協議」，在美伊仍有可能達成和平協議的預期下，台股今 (14) 日受到美股及台指期走高激勵，以高盤 35584.09 點開出，一度上漲逾 600 點，首度突破 3 萬 6 千點，最高達 36135.83 點，台積電 (2330-TW) 也重回歷史高點 2025 元，漲幅逾 1.5%。

〈台股開盤〉大漲逾600點 史上首度突破3萬6 台積電法說前重回歷史高點。(鉅亨網記者張欽發攝)

資深證券分析師簡伯儀指出， 台股先前走勢雖受到中東戰事的消息面影響拉回，但在上周連續反彈後，指數已重回歷史高點，看好包括台積電供應鏈、封測及矽光子概念股的走勢。

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台北股市今天早盤以高盤 35584.09 點開出，一度上漲逾 600 點，最高達 36162.68 點，最低 35584.09 點，預估全場成交值 1.01 兆元，早盤電子股大漲 2.08%，占大盤成交比重 80.28%。金融股上漲 1.05%，占大舟艦成交比重 1.01%。

權值股表現方面，台積電站上 2025 元歷史高點，漲幅逾 1.5%，大立光 (3008-TW) 沾 CPO 開發的光，一度漲停達 2670 元，台積電與大立光都將在 4 月 16 日同步召開法人說明會。

類股族群上，強勢 的 IC 載板爲景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW) 及南電 (8046-TW) 表現較弱勢。鴻海 (2317-TW) 拉回上漲 6 元報 206 元，廣達 (2382-TW) 股價上漲 7 元，326 元。下跌下跌。

昨天三大法人外資賣超 161.3 億元。投信買超 71.37 億元，自營商買超 39.88 億元。

在市場資訊方面，CCL 類股股王台光電 (2383-TW) 公布最新營收及獲利資訊 2026 年 3 月營收 120.1 1 億元，月增 17.83%、年增 56.63%；同時，台光電 2026 年 3 月自結稅後純益 18.24 億元，年增 42%，每股純益 5.08 元。