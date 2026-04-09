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台股

〈台股開盤〉大漲後震盪整理守紅盤 權值股休息 顯眼包友達直拉漲停

鉅亨網記者彭昱文 台北

台股歷經昨 (8) 日大漲 1531 點創史上第二大漲點後，今 (9) 日開盤小漲 18.58 點，以 34779.96 點開出，早盤一度漲逾百點後又跌逾百點，呈現高檔震盪，今日成交預估量逾兆元。

台積電 (2330-TW) 今日開低 1945 元、小跌 5 元，壓抑大盤上攻，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW) 等也走弱，不過，台達電 (2308-TW) 早盤衝上 1700 元新高，日月光投控 (3711-TW) 也上漲。


強勢個股來看，友達 (2409-TW) 董事長彭双浪對今年不悲觀，加上透過 Micro LED 技術布局矽光子，在「光進同退」趨勢下擁有利基，友達今日盤中直奔漲停，富采 (3714-TW) 也同步攻上漲停，群創 (3481-TW) 也漲近 5%。

PCB 相關族群今日強勢，臻鼎 - KY(4958-TW)、台玻 (1802-TW)、南墊 (8046-TW) 等漲 6-7%，金像電 (2368-TW)、台光電 (2383-TW) 等也漲逾半根停板；不過，記憶體族群走弱，旺宏 (2337-TW) 跌 6%、南亞科 (2408-TW)、力積電 (6770-TW) 也跌 4%。


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台積電1935-0.77%
鴻海200-0.74%
南亞科211-5.38%
旺宏140-6.67%
台光電3265+3.00%
金像電1070+7.21%
南電661+3.77%
台玻61.8+4.75%
臻鼎-KY262+5.86%
群創27.6+5.34%
富采57.3+9.98%
友達18.75+9.97%
日月光投控388.5+1.44%
台達電1675+0.60%
廣達308+0.16%
聯發科1575-0.32%
力積電55.3-3.99%

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