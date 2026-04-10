中東戰火協議前景趨於樂觀，以色列和黎巴嫩同意下周在華盛頓談判，緩解市場焦慮，美股四大指數皆走揚，帶動台股今 (10) 日早盤走高，大漲逾 400 點，最高漲至 35299.74 點，逼近美伊開戰前 2/26 收盤價 35414 點，不但重返 35000 點關卡，並蓄勢挑戰前高 35579.34 點，早盤預估全日成交量 9400 億元。