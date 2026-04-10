鉅亨網記者劉玟妤 台北
中東戰火協議前景趨於樂觀，以色列和黎巴嫩同意下周在華盛頓談判，緩解市場焦慮，美股四大指數皆走揚，帶動台股今 (10) 日早盤走高，大漲逾 400 點，最高漲至 35299.74 點，逼近美伊開戰前 2/26 收盤價 35414 點，不但重返 35000 點關卡，並蓄勢挑戰前高 35579.34 點，早盤預估全日成交量 9400 億元。
電子權值股今天大多走揚，台積電 (2330-TW) 以 1975 元開高，漲逾 1%，台達電 (2308-TW) 漲勢凌厲，漲逾 4%，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 及廣達 (2382-TW) 也都走揚表態，不過日月光 (3711-TW) 跌逾 1%。
在台積電領軍下，台積鏈隨之走揚，廣穎 (4973-TW)、矽科宏晟 (6725-TW)、萬潤 (6187-TW)、辛耘 (3583-TW)、志聖 (2467-TW) 漲逾半根停板，盟立 (2464-TW)、京鼎 (3413-TW) 漲逾 2%。
記憶體表現續強，旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、群聯 (8299-TW)、宇瞻 (8271-TW)、創見 (2451-TW)、宜鼎 (5289-TW) 漲逾半根停板，威剛 (3260-TW) 漲逾 3%。
下一篇