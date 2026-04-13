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台股

〈台股開盤〉美伊談判破局 台積電失守2000元 指數跌逾百點拚翻紅

鉅亨網記者彭昱文 台北

美伊談判破局，美國總統川普宣布封鎖荷姆茲海峽，台股今 (13) 日開低震盪，早盤跌逾百點後翻紅，最高一度來到 35451 點，未能攻克歷史高點 35579 點，開盤半小時約在平盤附近上下震盪，今日估量約 8200 億元。

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〈台股開盤〉美伊談判破局 台積電失守2000元 指數跌逾百點拚翻紅。(鉅亨網資料照)

台積電 (2330-TW) 今日開盤 1985 元，下跌 15 元或 0.75%，隨後走高，台達電 (2308-TW)、鴻海 (2317-TW) 同樣開低走高，早盤回到平盤之上，聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW) 等則漲逾半根停板。


記憶體族群表現強勢，南亞科 (2408-TW) 漲逾 5%，旺宏 (2337-TW) 早盤漲約 4%、華邦電 (2344-TW) 也小漲，被動元件指標國巨 (2327-TW) 業績表現亮眼，今日也大漲逾 5%。

而美軍封鎖荷姆茲海峽，再度引發石油供應的疑慮、國際油價強彈，帶動塑化族群走強，台塑四寶大漲，台化 (1326-TW) 漲逾 5%、台塑 (1301-TW) 及台塑化 (6505-TW)、南亞 (1303-TW) 均漲逾 3%。

不過，富世達 (6805-TW)、亞翔 (6139-TW) 重挫 6-7%，光寶科 (2301-TW)、光聖 (6442-TW)、聯電 (2303-TW)、和碩 (4938-TW) 等跌逾 3%，均為今日盤面上較弱勢指標股。


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台積電1985-0.75%
台化48.2+6.05%
聯發科1635+3.81%
日月光投控419+6.62%
南亞科222+3.26%
旺宏147+0.68%
華邦電93.7+0.21%
國巨306+7.37%
台塑49.05+4.47%
台達電1755+1.15%
台塑化53.3+2.50%
南亞85.9+5.27%
富世達1730-7.24%
亞翔606-4.72%
光寶科154-4.64%
光聖2230-4.09%
聯電59.4-4.19%
鴻海201+0.25%
和碩77.5-3.97%

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