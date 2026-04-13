〈台股開盤〉美伊談判破局 台積電失守2000元 指數跌逾百點拚翻紅
鉅亨網記者彭昱文 台北
美伊談判破局，美國總統川普宣布封鎖荷姆茲海峽，台股今 (13) 日開低震盪，早盤跌逾百點後翻紅，最高一度來到 35451 點，未能攻克歷史高點 35579 點，開盤半小時約在平盤附近上下震盪，今日估量約 8200 億元。
台積電 (2330-TW) 今日開盤 1985 元，下跌 15 元或 0.75%，隨後走高，台達電 (2308-TW)、鴻海 (2317-TW) 同樣開低走高，早盤回到平盤之上，聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW) 等則漲逾半根停板。
記憶體族群表現強勢，南亞科 (2408-TW) 漲逾 5%，旺宏 (2337-TW) 早盤漲約 4%、華邦電 (2344-TW) 也小漲，被動元件指標國巨 (2327-TW) 業績表現亮眼，今日也大漲逾 5%。
而美軍封鎖荷姆茲海峽，再度引發石油供應的疑慮、國際油價強彈，帶動塑化族群走強，台塑四寶大漲，台化 (1326-TW) 漲逾 5%、台塑 (1301-TW) 及台塑化 (6505-TW)、南亞 (1303-TW) 均漲逾 3%。
不過，富世達 (6805-TW)、亞翔 (6139-TW) 重挫 6-7%，光寶科 (2301-TW)、光聖 (6442-TW)、聯電 (2303-TW)、和碩 (4938-TW) 等跌逾 3%，均為今日盤面上較弱勢指標股。
- 美元上漲 美伊分歧打擊降溫預期
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股風向球〉衝破歷史高點在望 台積電法說促多頭接力賽
- 川普：部署美軍封鎖荷姆茲 「可能需要一點時間」
- 〈台塑四寶業績〉台塑、南亞看好Q2景氣優前季 台塑化則擔憂將面臨極大挑戰
- 美股債再跌7%就到川普極限！BCA策略師：伊朗不打軍艦也能重傷美國
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇