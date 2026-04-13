〈台股開盤〉美伊談判破局 台積電失守2000元 指數跌逾百點拚翻紅

美伊談判破局，美國總統川普宣布封鎖荷姆茲海峽，台股今 (13) 日開低震盪，早盤跌逾百點後翻紅，最高一度來到 35451 點，未能攻克歷史高點 35579 點，開盤半小時約在平盤附近上下震盪，今日估量約 8200 億元。