鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-16 19:00

據《彭博》報導，隨着伊朗戰事推升化肥價格，中國進一步收緊了對化肥出口的管制，以確保國內春耕用肥的供應和價格穩定。

根據知情人士消息，北京當局已要求出口商暫停氮磷鉀 (N-P-K) 複合肥的海外發貨。此外，政府也重申了現有的尿素出口限制，消減了貿易商對於近期發放新銷售配額的期待。

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目前，這波限制措施實際上已導致中國大多數種類的化肥停止流向海外，包括各類複合肥料。目前唯一的例外是硫酸銨，該品項去年約占中國化肥出貨量的一半，目前尚未受到新措施的影響。

儘管彭博已向中國國家發展和改革委員會、海關總署及商務部尋求評論，但尚未獲得正式回應。

此次出口收緊的背景在於中東衝突重創了全球主要的化肥生產與出口中心，導致全球供應受阻。數據顯示，自美、以對伊朗發動襲擊以來，中國國內應用最廣泛的氮肥——尿素現貨價格已飆升近 40%。

面對供應短缺與價格動盪，從美國、亞洲到歐洲的農民都在爭相搶購化肥以鎖定價格。印度官員近期更主動接洽中國，請求允許部分尿素船貨銷售，因為戰爭嚴重削減了印度的天然氣供應，並衝擊了其國內的化肥產量。

事實上，中國對尿素出口的配額管制已實施多年。去年 12 月，相關產業組織也曾呼籲企業在今年 8 月前暫停磷肥出口。雖然中國曾在去年一度放寬尿素出口限制，但隨著春耕季節到來，北京當局決定重新暫停相關貿易，將資源優先留給國內農民。