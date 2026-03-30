鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-30 21:00

隨著伊朗戰爭的爆發，全球農業都感受到壓力。由於德黑蘭政府為報復美國與以色列的轟炸，幾近封鎖了關鍵航道荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)，導致全球化肥供應嚴重中斷、價格飆升，威脅到世界各地的糧食安全與農民生計。

全球供應鏈的「鎖喉點」

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荷姆茲海峽是全球能源與農業貿易的命脈。這條狹窄的海路通常處理全球約五分之一的石油運輸，更重要的是，全球近三分之一的化肥貿易都需經過此地。目前的軍事衝突已導致約 30% 的全球尿素 (Urea) 貿易受阻。

儘管伊朗駐聯合國大使 Ali Bahreini 日前表示，德黑蘭已接受聯合國請求，允許人道主義物資與農產品通過航道，但市場對安全保障仍存高度疑慮，保險成本的上升也讓航運前景蒙上陰影。

氮肥與磷肥告急

化肥危機的核心在於其生產原料的高度依賴。氮肥 (特別是尿素) 受創最深，這不僅是因為航運延遲，還因為生產尿素所需的關鍵原料——液化天然氣 (LNG) 價格因衝突而暴漲。

此外，全球約五分之一的磷肥由沙烏地阿拉伯出口，而超過 40% 的硫 (化石燃料提煉的關鍵副產品) 來自該地區，這些供應目前都處於極大壓力之下。

世界糧食計劃署 (WFP) 副執行主任 Carl Skau 警告，化肥短缺正值北半球春耕開始之際，「在最壞的情況下，這意味著下一季的產量降低甚至作物歉收；即便在最好的情況下，投入成本的增加也會轉嫁到明年的食品價格中」。

從非洲到歐洲：農民的生存掙扎

這場危機對開發中國家的打擊尤為沉重。在衣索比亞，超過 90% 的氮肥依賴海灣地區進口，而其供應鏈在戰爭爆發前就已極為脆弱。肯亞的玉米農夫面臨播種延誤的困境，研究顯示，即使是短時間的延遲，也可能導致單季產量下降約 4%。

在印度，55 歲的稻農 Baldev Singh 表示，如果政府無法在 6 月的需求高峰期提供足夠補貼，大多數小農將難以生存。儘管印度政府今年已編列 127 億美元預算補貼尿素，但國內化工廠因天然氣短缺仍無法足額生產。

即便在已開發國家，壓力同樣巨大。德國農業工程師 Dirk Peters 指出，田間的作物迫切需要氮肥來建立生長儲備，「愈早施肥愈好」，否則夏季的收穫將大打折扣。

尋求替代方案與未來轉機

面對供應中斷，其他主要化肥生產國也難以填補缺口。全球最大的氮肥與磷肥生產國中國正優先保障國內供應，預計要到 5 月後才可能恢復尿素出口；而俄羅斯的工廠產能也已接近飽和。

這場危機迫使各國重新審視其糧食體系的脆弱性。一些專家認為這可能是轉向有機肥料或生態農業的契機，以減少對進口化肥與能源價格波動的依賴。

生態農業聯盟 (Agroecology Coalition) 協調員 Oliver Oliveros 表示：「這可能是一個轉折點。」減少對進口產品的依賴，將能更好地保護農民與消費者免受氣候與地緣政治衝擊的影響。