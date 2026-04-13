鉅亨網新聞中心 2026-04-13 19:30

隨著美國與伊朗的外交談判宣告破裂，波斯灣局勢陷入高度緊張。美國總統川普於 13 日凌晨透過社群媒體證實，美國將於美東時間 13 日上午 10 時起，正式封鎖進出伊朗港口的船隻。對此，川普展現強硬立場，聲稱他並不在乎伊朗是否重返談判桌。

針對美方的最後通牒，伊朗最高國家安全委員會發言人反擊稱，海上封鎖僅是「虛張聲勢」，並警告美方不要試圖在談判桌上索取戰爭中未能獲得的東西。

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伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部隨即宣布，面對美方威脅，伊朗將堅決落實「控制荷姆茲海峽永久機制」。

伊朗方面明確表示，敵方船隻未來將無權通過荷姆茲海峽，且若伊朗的港口安全受到威脅，波斯灣與阿曼海內的所有港口都將不再安全。伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫也喊話表示，伊朗不會在威脅下屈服，「如果要打仗，我們奉陪」。

軍事對峙的風險已升至臨界點。伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍披露，日前曾「鎖定」試圖進入波斯灣的兩艘美軍驅逐艦，並部署巡航導彈與攻擊無人機，給予美艦 30 分鐘撤退時限。報導指出，美軍軍艦在距離被摧毀「僅差數分鐘」的情況下被迫撤退。

此外，伊方已發出「最後警告」，要求所有船隻與美艦保持 10 海里以上距離，未來將不再預警，一旦違反命令將直接開火。

伊朗外交部長阿拉格齊透露，此前在伊斯蘭堡的談判距離達成協議僅「一步之遙」，但指責美方要價太高且威脅實施封鎖，導致功虧一簣。

針對日益惡化的局勢，中國外交部呼籲各方保持冷靜與克制，發言人郭嘉昆強調，維護關鍵水道的安全穩定符合國際利益，中方願與各方共同維護能源安全與供應。