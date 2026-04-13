鉅亨網新聞中心 2026-04-13 15:06

美以伊戰爭導致近期市場大幅震盪，但若要說美國總統川普引起的市場波動，去年的川普對等關稅才是超級震撼，巨大衝擊甚至導致台股幾乎全面跌停。川普關稅甫周年，回頭看過去一年，2025 年 4 月 9 日以來反彈最快的市值型 ETF，首推 FT 臺灣 Smart(00905-TW)，翻倍漲的表現傲視同類型產品，成為 00905 配息不吃老本最強大的底氣。

00905 此次每單位預計配息 0.6 元，以 13 日收盤價 21.07 元計，年化配息率近 12％，成市場矚目焦點之一。

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​川普震撼周年回測 展現驚人反彈力

川普 2025 年 4 月 2 日宣布對等關稅政策，衝擊台股在清明連假結束後出現連續三天崩跌，一路跌到 4 月 9 日才重拾上升動力。統日 2025 年 4 月 10 日以來，至 2026 年 4 月 9 日，在眾多上市股票的市值型 ETF 中，FT 臺灣 Smart(00905-TW) 的彈升 101% 最為驚人。

富蘭克林華美投信發行的 FT 臺灣 Smart(00905-TW) 之所以成為「反彈王」，關鍵在其追蹤的「特選臺灣多因子優選高股息指數」，背後具有 Smart Beta 多因子篩選，旨在追求長期跑贏大盤的超額報酬，成功捕捉到半導體、AI 供應鏈中具備高成長性且財務體質健全的龍頭股，在多頭回歸時展現極佳的攻擊性。

揭開 Smart Beta 神祕面紗 精準抓住趨勢關鍵

相較於傳統市值型 ETF 主要以「市值」為衡量標準，雖然穩健，但在市場結構轉變時，難免顯得笨重。Smart Beta 具備「主動投資」選股策略與「被動投資」指數化執行的雙重優勢，將主動投資的邏輯透過被動化的紀律執行，FT 臺灣 Smart(00905-TW) 的核心優勢在於三大 Smart Beta 因子：

​(1) 品質因子（Quality）： 篩選出股東權益報酬率（ROE）高、現金流穩定、債務比例低的企業，確保成份股在震盪中具備抗震性。

​(2) 動能因子（Momentum）： 鎖定股價表現優於大盤的強勢股，在反彈波段中，動能因子能確保組合維持在浪尖上，是漲幅能否領先的關鍵。

​(3) 價值因子（Value）： 尋找被市場低估但具備潛力的中大型股，提供比純市值型更多的超額報酬。

透過這三大因子的「Smart」機制，FT 臺灣 Smart(00905-TW) 可於台股漲升過程中，自動換軌至最具潛力的產業，不僅避開成長疲軟的老舊權值股，更精準捕捉到 2025 年以來 AI 伺服器與次世代半導體的爆發性商機。

​00905 除息秀 4/20 登場 配息有底氣

隨著最新配息公告出爐，加上驚人的股價修復能力，FT 臺灣 Smart(00905-TW) 將於 4 月 20 日除息、5 月 14 日發放，再次成為市場焦點。

一般來說，許多 ETF 若表現不如預期，往往需要動用收益平準金或處分資本維持配息率。但 FT 臺灣 Smart(00905-TW) 憑藉著川普對等關稅震撼以來的強勢漲幅，這次配息組成中，大多來自資本利得。​對長期投資者而言，是不吃老本的健康配息模式。

​面對美以伊局勢與全球關稅政策的不確定性，台股短期波動難免，但長線多頭格局未變。FT 臺灣 Smart(00905-TW) 憑藉著 「Smart Beta」 的抗跌領漲特性，已在過去一年的極端測試中證明實力。