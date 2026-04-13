鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-13 16:00

由於美國與伊朗在周末的談判未能達成協議，全球能源危機進一步加劇，布蘭特原油價格周一 (13 日) 飆升至每桶 103 美元以上，漲幅約 8%。美國部隊已宣佈自紐約時間周一上午 10 時起，對荷姆茲海峽實施海軍封鎖，對所有進入或離開伊朗港口的船隻進行攔截。

能源顧問公司 Onyx Capital Group 執行董事 Jorge Montepeque 對此表示，目前 103 美元的油價完全無法反映美國實施封鎖後的潛在衝擊。他指出，荷姆茲海峽的封鎖將使地區衝突轉化為全球性的爭端，預計每日將導致多達 1,200 萬桶的石油供應損失。

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Montepeque 認為，目前的市場定價「毫無道理」，油價理應達到每桶 140 至 150 美元的高位。

對於川普政府的這項決策，Montepeque 在接受《Haslinda Amin 洞察》節目採訪時給予嚴厲批評，形容此舉簡直是「瘋狂」。他強調，美國過於專注於制裁伊朗，卻忽視了這對全球造成的傷害，特別是亞洲與南太平洋等依賴石油進口的地區，正承受著巨大的經濟痛苦。

儘管亞洲盤初期的市場反應相對冷靜，部分交易員最初認為雙邊封鎖海峽的想法「太過瘋狂」而難以置信，但隨著局勢明朗化，價格隨即走高。