鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-13 15:30

美伊兩國談判未能達成協議後，美國總統川普隨即在周日 (12 日) 宣布將封鎖任何試圖進出荷姆茲海峽的船隻，該行動將在美東時間周一 (13 日) 上午 10 點 (台灣時間晚間 10 點) 正式生效，適用範圍涵蓋所有進出伊朗港口及沿海區域的船隻，包括位於阿拉伯灣和阿曼灣的所有伊朗港口，但往返非伊朗港口、途經該海峽的國際商船將不受干擾。

美封鎖荷姆茲海峽倒數計時！中東政策專家潑冷水：難執行、不可持續、恐引爆新報復(圖:shutterstock)

川普周日在 Truth Social 平台上態度強硬地表示，美軍還將攔截任何已向伊朗支付通行費的船隻，即便這些船隻目前身處國際水域。他強調，任何支付非法通行費的人，都不會在公海上獲得安全通行，最終目的是迫使伊朗結束對該海峽的有效關閉，從而讓這條承載全球約 20% 運油量的關鍵水道重新開放，並藉此消除伊朗在與美國談判中的最大籌碼。

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面對美國軍事封鎖的威脅，德黑蘭方面反應強烈且迅速，伊朗海軍司令 Shahram Irani 斥責美國封鎖威脅「實屬極為荒唐可笑之舉」，並稱伊朗軍方正對美軍在地區內的所有動向實施全面追蹤與監視。

伊朗伊斯蘭革命衛隊也發佈公告警告，以任何名義或藉口意圖靠近荷姆茲海峽的軍事船隻，均將被視為違反停火協議，並將遭到嚴厲和果斷的打擊。

伊朗議會則進一步表態，隨著一項新方案的推進，荷姆茲海峽的管理將進入新階段，敵對國家的艦隊將被禁止通過該海峽。

美伊雙方這種劍拔弩張的對峙局勢立刻在航運市場上引發恐慌，船舶追蹤數據顯示，在談判接近尾聲時，已有兩艘試圖通過荷姆茲海峽的空載油輪臨時掉頭，顯示出商業航運界對潛在風險的高度警惕。

儘管川普政府試圖透過封鎖施壓來快速解決爭端並降低油價，但軍事與政治分析專家普遍認為，美方此舉風險極高且難以持續。

曾在拜登政府時期擔任五角大廈高官的中東政策專家 Dana Stroul 指出，川普想要一個快速解決方案，但現實是，這項任務單獨執行非常困難，且可能在中長期內難以維持。

她並強調，封鎖本質上是一種戰爭行為，需要投入大量軍艦並進行長期部署。

美國海軍前作戰部 (CNO) 部長 Gary Roughead 上將也警告，一旦美國開始執行封鎖，伊朗極大機率會採取報復行動，可能包括向波斯灣內的船隻開火，或攻擊駐有美軍的波灣國家基礎設施。

此外，參議院情報委員會的民主黨議員 Mark Warner 也對戰略提出質疑，指出伊朗可能採取的對抗手段，如派遣快艇佈設水雷或在油輪上安放炸彈，這些舉動反而可能進一步擾亂航運並推高油價。