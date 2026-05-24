盧比歐：核協議不可能在「72小時內、靠張餐巾紙」達成

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-25 05:50

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 週日 (24 日) 向《紐約時報》表示，美國與伊朗協議已獲得區域國家支持，但核協議不可能「在 72 小時內、靠一張餐巾紙就談成」。

盧比歐：核協議不可能在「72小時內」達成 (圖：shutterstock)

盧比歐是在美國總統川普要求談判團隊「不要急著與伊朗達成協議」之後發表上述言論。川普此前曾表示，希望結束這場已持續三個月的美伊戰爭。

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盧比歐週日表示：「我們不是把事情往後拖。核談判是高度技術性的事項，你不可能在 72 小時內、在一張餐巾紙背面就把核問題搞定。」

他接著表示：「目前區域內已有七到八個國家支持這項做法，而我們也準備依照這個方向推進。」

川普此前表示，美國不會急於推進談判，強調已要求談判代表「不要倉促達成協議」，因為時間站在美方這邊。

他在 Truth Social 發文指出，目前與伊朗的談判正以「有序且具建設性的方式」進行，並再次批評前總統歐巴馬時期的伊朗核協議，重申任何新協議都不能讓伊朗擁有核能力。

川普表示：「談判正以有序且具建設性的方式推進，我已告知我的代表不要急著達成協議，因為時間站在我們這邊。」

他強調，雖然美伊關係正朝更專業、具建設性的方向發展，但在正式簽署協議之前，美國對伊朗的海上封鎖措施仍將持續。

川普政府今年 2 月對伊朗發動空襲並擊斃伊朗最高領袖哈米尼後，美伊衝突持續升溫。白宮過去雖未設定戰事結束時間表，但多次表達希望避免陷入「無止境戰爭」。

直到 24 日，距離 2 月 28 日首次空襲已近三個月，川普宣布美國、伊朗及多個中東斡旋國家之間的協議已接近定案，但仍待最終確認。

川普透露，協議內容將包括重新開放荷姆茲海峽。該航道此前因伊朗封鎖，造成全球能源市場與商業航運供應鏈受到衝擊，因此重新開放被視為白宮及盟友的重要目標。

此外，川普也感謝協助斡旋的中東國家，並表示希望這些國家進一步加入《亞伯拉罕協議》，甚至暗示伊朗未來也可能參與。

不過，相關談判內容已引發美國朝野兩黨質疑。

民主黨馬里蘭州參議員 Chris Van Hollen 接受《Fox News Sunday》訪問時直言，該協議是一項「失誤」，認為美國並未因戰爭而取得更有利地位。