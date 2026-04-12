鉅亨網新聞中心 2026-04-13 04:00

沉睡超過 300 年的富士山，正讓日本政府全面提升防災警戒。根據《日本時報》報導，日本政府已經首度召集內閣、地方政府與電力、通訊、交通等關鍵民間企業，召開跨部門聯合會議，針對富士山可能發生的大規模噴發進行全面風險評估與應對規劃。

分析指出，這場會議被視為日本對富士山風險認知的重要轉折，從過去偏重學術預警，正式邁入國家層級的實戰準備階段。

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富士山海拔 3776 公尺，是日本最高峰，同時也是典型活火山。研究顯示，在過去約 5600 年間，富士山已確認噴發約 180 次，平均約每 30 年一次，而大型噴發則約每 100 年發生一次。

然而，自 1707 年的「寶永大噴發」後，富士山至今已沉寂超過 300 年。當時噴發持續 16 天，向江戶（今東京）傾瀉約 7 億立方公尺火山灰。

在隨後超過 300 年的時間裡，富士山看似進入長期平靜期，但在火山學界看來，這種沉寂並不代表安全，反而可能代表內部壓力正持續累積。

地下岩漿活動未曾停止，能量不斷堆疊，多位專家因此警告，富士山具備隨時噴發的潛在風險。

近來周邊地區出現殘雪分布異常與地下水變化等現象，雖尚未被確認為明確的噴發前兆，仍進一步加深社會與學界的警戒與不安。

最壞情境模擬 日本首都圈恐全面癱瘓

日本政府此次啟動高規格應對，關鍵在於一項極端災害模擬結果。若富士山發生大規模噴發，火山灰影響時間可能長達兩週以上，神奈川部分地區積灰厚度可達 30 公分，東京市中心也可能達到約 10 公分。

這樣的規模將對現代都市造成毀滅性衝擊，包括：

鐵路與公路全面中斷

電力系統失效

通訊設備遭火山灰腐蝕損壞

城市運作機能幾近停擺

日本內閣府指出，在火山灰厚度未達 30 公分的地區，原則上建議民眾居家避難，但也坦言，一旦交通受阻，糧食、飲用水與醫療物資供應將面臨嚴重挑戰。

防災分級機制上路 日本政企聯手強化應變

事實上，日本早在 2025 年 3 月就已公布「富士山降灰應對方案」，依火山灰厚度與災害程度分為四級：

3 公分以下：以居家、減少外出為主

3 至 30 公分：分低損與高損，高風險族群可優先撤離

超過 30 公分：木造建築恐倒塌，須全面強制疏散

而 3 月 25 日舉行的跨部門會議，則進一步將紙上計畫轉化為實際行動，重點包括：

長期封控下的水電穩定供應

分區疏散與交通替代路線規劃

大量火山灰的堆置與無害化處理

關鍵基礎設施的防護與強化

分析指出，富士山距離東京僅約 100 公里，而首都圈聚集數千萬人口，是日本政治與經濟核心。一旦發生大規模噴發，預估直接經濟損失可能高達 2.5 兆日元。