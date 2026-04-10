鉅亨網編輯林羿君 2026-04-10 10:01

就在美伊兩國致力於鞏固停火協議之際，以色列正著手奪取更多鄰國領土，為中東地區長期且持久的衝突做準備。

根據 6 名以色列軍方與國防官員向路透透露，以色列在加薩、敘利亞，以及如今在黎巴嫩建立「緩衝區」，反映出自 2023 年 10 月 7 日襲擊事件後的戰略轉向，使國家進入一種半永久性的戰爭狀態。

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這項戰略也反映出官員們在經歷兩年半衝突後，愈發清晰的現實：無論是伊朗的神權領導階層、黎巴嫩真主黨、加薩哈瑪斯，還是區域內的各個民兵組織，都無法被徹底根除。

卡內基國際和平基金會學者納森 · 布朗指出，以色列領導階層已得出結論，認為他們正處於一場「永恆戰爭」中，面對的對手只能被嚇阻，甚至被分散。

美國與伊朗於週三同意暫停戰事，為更全面結束自 2 月 28 日爆發的戰爭進行談判。以色列同意停止對伊朗的攻擊，但表示不會終止針對伊朗支持的黎巴嫩真主黨的軍事行動。

自真主黨於 3 月 2 日向以色列發射火箭彈加入戰局後，以色列便對黎南發動地面入侵，旨在清除遠至利塔尼河的緩衝區，這塊廣大土地約佔黎巴嫩領土的 8%。目前，以色列已要求當地數十萬居民逃離，並開始拆除什葉派村落中，疑似被真主黨用來儲放武器或發動攻擊的房屋。

一名不具名的軍方高層表示，此舉目標在於「清空」邊界以外 5 到 10 公里的區域，使以色列邊境城鎮脫離真主黨火箭彈的射程範圍。該官員提到，在部分靠近邊境的黎巴嫩村莊，以軍發現近九成民房藏有武器或與真主黨相關的設備。

由於許多黎南村莊位處高地，可直接俯視以色列城鎮或軍方據點，因此這些民房被視為必須摧毀的敵方軍事陣地。退役準將解釋，這套新的安全準則認為「邊境社區無法單靠國界線來保護」，以色列不再消極等待攻擊，而是看見威脅萌芽便主動先發制人。

一旦黎南緩衝區穩固，以色列將在黎巴嫩、敘利亞、約旦河西岸及加薩走廊佔領或控制大量土地。目前在加薩，即便 10 月曾與哈瑪斯達成停火，以色列仍掌控超過半數的領土。雖然根據協議，以色列應在哈瑪斯解除武裝後撤出，但短期內實現的可能性微乎其微。

總理納坦雅胡在 3 月底的影片中證實，以色列已在邊境深處建立了安全帶，包括加薩半數以上土地、敘利亞境內從赫蒙山頂至雅穆克河的區域，以及黎巴嫩境內的廣大緩衝區，以防堵入侵威脅並使反坦克砲火遠離以色列社區。

儘管如此，據內閣成員透露，黎南緩衝區的具體計畫尚未正式提交內閣討論。以色列軍方對於相關詢問則轉交總理辦公室處理，後者未立即回應。

事實上，自 1967 年戰爭以來，以色列長期占領約旦河西岸、加薩及敘利亞南部的戈蘭高地，並於 1981 年併吞戈蘭高地。目前約有數十萬以色列屯墾民居住在西岸，而當地約 300 萬巴勒斯坦人則視此地為未來建國的核心。

以色列領導階層之所以傾向緩衝區策略，是基於數十年來與巴勒斯坦、黎巴嫩及敘利亞尋求長期和平協議均告失敗的挫折。以色列民間對談判達成的和平極度懷疑。

2025 年的民調顯示，僅兩成以色列人相信能與未來的巴勒斯坦國和平共存；而針對加薩停火，多數人也預期戰火將迅速重燃。