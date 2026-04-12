鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-12 09:41

隨著 AI 算力逐步增強，加上近期光通訊族群的多頭氣勢，盤面資金持續圍繞光通訊、矽光子 (CPO) 題材，市場對 800G、400G 等高速光通產品接單看佳，激勵光環 (3234-TW) 上周股價周漲 37.18%，獲得外資連 5 買按讚相挺，不僅日 K 連收 4 紅，股價成功攻上百元大關，創波段新高價 114 元，站上所有均線。

外資連5買相挺，光環周漲37.18%日K連收4紅。(圖:shutterstock)

光環以光電技術為核心，整合 VCSEL、DFB、PD/APD 等元件，並具備成熟的封裝與模組製造能力，產品在光纖通訊、資料中心、5G 基地台以及光感測等多元領域中擁有關鍵技術與應用優勢，持續推動光通訊與光感測技術發展及應用場景。

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法人表示，光環今 (2026) 年第 1 季營收雖呈現年減，但公司旗下代工業務代已呈現明顯向上態勢，加上固定成本相對穩定之下，公司也審慎樂觀看待今年上半年度損益表現，有望持續改善業績增長。

另為因應上游磷化銦 (InP) 基材、相關磊晶原料依舊吃緊，光環也持續調整採購、產能排程，以最適化因應原料供應波動所造成衝擊。

展望未來，伴隨光通訊、智慧感測應用市場需求持續升溫，光環持續推進多項垂直共振腔面射型雷射 (VCSEL) 新產品布局計劃，包含：資料中心、車用、工業檢測、醫療、3D 感測等應用市場板塊，光環產品持續進入量產，另光環亦有新產品持續進入客戶認證階段。