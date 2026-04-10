鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-10 20:33

台股今 (10) 日終場收在最高點 35417.83 點，上漲 556.67 點，成交量 8295.37 億元，指數創下收盤歷史新高，三大法人買超 378.96 億元，其中外資買超 288.8 億元，主要買超聯電 2.4 萬張，以及記憶體族群，包括華邦電、南亞科、力積電。

外資買超288億元 回補聯電、記憶體三雄 單周加碼1884億元。(圖：shutterstock)

觀察三大法人今日動向，合計買超 195.6 億元，外資、投信、自營商同站買方，外資買超 288.8 億，呈連二買，累計單周買超 1884.57 億元；投信賣超 31.7 億元，呈連六買；自營商買超 122.58 億元，呈連二買。

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外資大舉買入 0050 元大台灣 50 5.9 萬張，也敲進多檔權值與高股息 ETF，包括 009816 凱基台灣 TOP50 3.2 萬張、00878 國泰永續高股息 2.6 萬張、0052 富邦科技 1.8 萬張，並買入 00922 國泰台灣領袖 50 1.5 萬張，個股買超聯電 2.4 萬張，也敲進記憶體族群華邦電 1.9 萬張、南亞科 1.8 萬張、力積電 1.6 萬張，並買超被動元件龍頭國巨 1.5 萬張。

外資主要賣出面板雙虎群創 9.3 萬張、友達 8.3 萬張。ETF 與主動型基金方面則賣超 00981A 主動統一台股增長 5.0 萬張、00988A 主動統一全球創新 2.1 萬張、00631L 元大台灣 50 正 2 1.7 萬張。傳產與塑化標的方面則賣出南亞 2.5 萬張、中石化 2.2 萬張、台玻 1.9 萬張，並賣超燿華 3.0 萬張、中信金 2.1 萬張。

投信大舉買入瑞軒 6611 張，並買超旺宏 2500 張、廣達 1346 張、南電 1227 張，並敲進啟碁 933 張。金融股方面則買入國泰金 1228 張、中信金 1172 張、凱基金 1121 張，也買超包括台塑化 915 張、大成鋼 894 張。