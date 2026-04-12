鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-12 12:00

警方表示，一名男子因涉嫌於週五（10 日）向人工智慧（AI）公司 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）的住所投擲汽油彈，並於威脅要縱火焚燒 OpenAI 位於舊金山的總部而遭到逮捕。

根據《CNBC》報導，OpenAI 發言人以聲明證實了這起攻擊事件，並表示：「所幸無人受傷。」

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根據舊金山警察局在 X 上發布的貼文，警方凌晨約 4 時接獲通報，趕赴奧特曼位於北灘的住所處理火警。一名嫌疑人向奧特曼住家投擲了一枚「燃燒性破壞裝置」，引燃了外側大門，嫌疑人隨後徒步逃離現場。

根據聲明，約一小時後，警方接報前往該 OpenAI 辦公室處理一起男子揚言縱火事件，並認出此人正是攻擊奧特曼住所的同一名嫌疑人。

警方隨即逮捕了這名 20 歲的男性嫌疑人，相關指控仍在審定中。

OpenAI 在聲明中表示：「我們非常感謝舊金山警察局的迅速反應，以及市府在保障員工安全方面給予的支持。該人員已被羈押，我們正協助執法機關展開調查。」

奧特曼於週五在其個人部落格發文，回應此次攻擊事件，並附上一張與家人的合照，寫道他「低估了言語與敘事的力量」。

他表示，過去幾年「極度緊張、混亂且壓力巨大」，並呼籲各方緩和 AI 產業內部的「言辭與手段」。

奧特曼說：「許多對我們行業的批評，都源於對這項技術巨大風險的真誠擔憂。這些憂慮相當合理，我們歡迎善意的批評與辯論。」

他指出：「我理解人們對技術的抵觸情緒，科技顯然並非對所有人都有益。但整體而言，我相信技術進步能夠為你的家人和我的家庭創造無比美好的未來。」

這起事件發生之際，正值奧特曼與 OpenAI 處於一段格外爭議紛呈的時期。

今年 2 月，在五角大廈與 AI 競爭對手 Anthropic 切斷合作關係後，OpenAI 與國防部達成協議，引發各界審視。抗議者以粉筆在兩家公司辦公室外寫下標語，並要求 OpenAI 員工公開反對這項協議。

OpenAI 與 Anthropic 正激烈角逐大型語言模型市場的主導地位。兩家公司在私募市場的合計估值逾 1 兆美元，且均在今年籌謀可能的首次公開發行。不過，目前雙方仍在消耗數十億美元的現金。

此外，在預計本月晚些時候開庭審理的一起案件中，馬斯克起訴 OpenAI 和奧特曼，聲稱奧特曼「精心操縱」他，以 OpenAI 將維持非營利性質為承諾，誘使其捐款 3,800 萬美元。