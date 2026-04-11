OpenAI發現第三方工具有安全問題！建議用戶立即「做這件事」

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-11 11:49

ChatGPT 開發商 OpenAI 表示，已發現第三方開發者工具 Axios 存在安全漏洞，並正在採取措施保護其 macOS 應用程式的認證流程，確保其應用為合法的 OpenAI 應用。

OpenAI發現第三方工具有安全問題。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，OpenAI 表示，目前未發現任何證據顯示用戶資料遭存取、系統或智慧財產受到入侵，或其軟體被竄改。

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OpenAI 表示，正在更新其安全憑證機制，並要求所有 macOS 用戶將 OpenAI 應用程式升級至最新版本，以降低有人散布假冒應用程式的風險。

OpenAI 指出，廣泛使用的第三方開發函式庫 Axios 於 3 月 31 日遭入侵，屬於一場更大規模的軟體供應鏈攻擊，背後行動者被認為與北韓有關。

該攻擊導致 OpenAI 在 GitHub Actions 上的一個工作流程下載並執行了遭植入惡意程式的 Axios 版本。

該流程原本可存取用於 macOS 應用簽章與公證的憑證資料，影響範圍涵蓋桌面版 ChatGPT、Codex、Codex-cli 與 Atlas 等應用。

OpenAI 表示，經分析後認為，此次事件中該工作流程所使用的應用簽章憑證，很可能未被惡意程式成功外洩。

OpenAI 指出，自 5 月 8 日起，舊版 macOS 桌面應用將不再提供更新或技術支援，並可能無法正常運作。