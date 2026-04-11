鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-11 14:13

熙特爾新能源 (7740-TW) 公告 3 月營收 18.26 億元，月增 292.36%，年增 3063%，累計第一季合併營收 30.91 億元，年增 1151.64%，顯示指標性案場工進推動與電池出貨雙引擎同步催動，營運邁入高速爆發階段。

熙特爾表示，3 月營收成長受惠於高雄指標性儲能案場工程進度認列，占營收貢獻超過七成，加上電池出貨的助攻下，帶動單月營收續攀高峰。第一季合併營收來到 30.91 億元，突破 2025 年全年營收 42.21 億元之七成水準。

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熙特爾看好，隨著 AI 算力中心的能源需求持續擴大，以及攜手 VOLVO PENTA 推出的行動快充一體機已進入設計驗證階段，可望推升整體營收結構更多元。

此外，熙特爾在日本布局也將迎來新里程碑，於 2025 年成立的海外子公司「和熙新能源合同會社」，以電力市場拓展、電池模組出貨及策略投資三路進軍日本市場，營運動能將正式發力，預計今年下半年海外市場貢獻度將逐步提升，挹注成長動能。