鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-05 19:43

熙特爾新能源 (7740-TW) 今 (5) 日宣布，自主研發之能源管理系統 (EMS) 與電池管理系統 (BMS) 已通過隸屬日本經濟產業省 (METI) 的情報處理推進機構 (IPA) 之 Japan Cyber STAR (JC-STAR)★1 資安認證，成為台灣首家、也是唯一獲得日本 JC-STAR 雙認證的本土儲能系統業者，率先取得進入日本市場的關鍵門票。

熙特爾表示，由於能源管理系統、電池管理系統均為自主研發，使資安規範從設計初期即納入整體規劃，建立完整的系統整合能力，進而順利通過日本資安認證。目前海外儲能品牌僅特斯拉 (Tesla)、三星 (Samsung) 等少數國際大廠取得此項認證，顯示熙特爾已具備挑戰國際一級市場的實力，正式躋身全球儲能科技的領先梯隊。

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熙特爾新能源總經理陳伯勳指出，此次拔得頭籌的關鍵在於「技術」與「戰術」相輔相成，以長期累積的技術面為基礎，策略面更要超前部署。當國際市場逐步建立相關標準之際，熙特爾早已助跑多時，得以率先跨越門檻，領跑業界，進而鞏固在國際儲能市場的競爭優勢。

JC-STAR 資安認證為日本政府針對物聯網與電力等關鍵基礎設施設備所建立的安全評估制度。根據日本經濟產業省最新公布的電網規範 (Grid Code)，自 2027 年 4 月起，太陽能與儲能系統等分散式電源於系統併網時，須使用取得 JC-STAR★1 認證之產品，顯示該認證將成為新設立儲能案場之「標配」。未來地方政府採購相關設備時，也必須選擇通過資安認證廠商。

此外，熙特爾已於 2026 年 3 月中旬與合作夥伴簽署合作備忘錄 (MOU)，共同布局日本市場，初期推動 500MWh 高壓案場建置商轉，逐步拓展至特高壓案場 (50MW/200MWh)、AI 資料中心 (AIDC)、AI 算力中心等應用領域。

熙特爾強調，此次進軍日本不僅是產品出口，也將台灣實績「一站式能源解方」複製到海外。以自主研發的 EMS 能源管理系統 GridLink 為核心，建構完整商業模式，涵蓋系統整合、O&M 運維管理、將 EMS 導入日本能源聚合商進行系統對接，以及 EPC 工程之技術支援。目前正與當地大型商社密切接觸，積極插旗日本能源市場版圖。