鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-20 19:53

熙特爾新能源 (7740-TW) 今 (20) 日宣布，與加拿大能源巨擘 Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS)及美國上市資安大廠 Quantum eMotion Corp. (QNC)達成戰略結盟，台美加三強聯手，開發全球首款「量子安全儲能系統(Quantum-Safe BESS)」，已斬獲美國市場首筆訂單，也代表熙特爾海外布局再度取得重大斬獲，正式插旗北美市場。

熙特爾攜手美加兩強 拿下北美量子安全儲能訂單。(圖：熙特爾提供)

熙特爾表示，近日迎來加拿大能源技術公司 Aegis 與 QNC 高層來台交流，實地參訪熙特爾與子公司辰熙精密。Aegis 執行長 Ramtin Rasoulinezhad 於訪台期間正式宣布，此次台美加三強聯手開發的「量子安全儲能系統 (Quantum-Safe BESS)」已成功取得美國首筆訂單。他指出，實質訂單到手，證實北美市場對於「國防級」資安防護的儲能需求正迎來爆發式成長，未來更可望延伸至 AI 資料中心、國防設施及微電網等應用場景。

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QNC 營運暨法遵副總裁 Abderrahim Benrabah 在訪台期間更給予極高評價，從第一次技術交流開始，熙特爾就讓我們留下非常深刻的印象，實地參訪後更進一步強化我們對合作的信心。他強調，熙特爾與子公司辰熙精密在技術優勢、品質控管與垂直整合等關鍵能力上，皆展現世界級水準。並指出熙特爾的能源解決方案，高度符合 AI 基礎設施的需求。加上此類設施對資安防護的高門檻，正是 QNC 的核心技術優勢。Abderrahim Benrabah 期待地表示：「此行將大幅加速未來合作落地，AI 資料中心將是優先鎖定的方向之一。

此次三方聯盟也針對分工達成共識，熙特爾負責儲能系統設備的全球供應鏈生產製造；加拿大能源技術商 Aegis 導入專為極端環境及北大西洋公約組織 (NATO) 國防規格設計的 EMS 能源管理系統；美國資安大廠 QNC 則嵌入自有專利量子加密技術，聯手構築儲能系統「國防級」的資安保障，此次成功取得首筆訂單，也為三方進軍北美市場，注入一劑強心針。

熙特爾新能源總經理陳伯勳表示，熙特爾作為儲能界領航者，今年正式開啟全球布局的『大航海時代』，他進一步說明海外策略，在日本對標特斯拉 (Tesla)、三星 (Samsung) 等國際大廠，並領先台廠率先取得 JC-STAR 資安雙認證，成功卡位日本市場；針對東南亞市場則攜手 Volvo Penta 推出行動儲能一體機，直擊區域能源需求痛點。此次與美加大廠結盟，更一舉攻下北美市場。陳伯勳強調：代表熙特爾海外布局已從「單點突破」，逐步串聯成「合縱連橫」的戰略版圖。

除了海外接單傳來捷報，熙特爾的營運動能也展現強勁爆發力。根據最新公告 2026 年第一季財報，第一季合併營收達 30.91 億元，較去年同期大幅成長 1151%；稅後淨利約 2.10 億元，每股盈餘高達 3.64 元。

熙特爾 4 月營收也持續上揚，單月合併營收達 16.84 億元，與去年同期成長 30 倍。總計今年前四月累計合併營收已衝上 47.76 億元，不僅大幅超越 2025 全年營收 42.21 億元，更創下「四個月超越一整年」的紀錄，提前改寫公司全年營收新高。