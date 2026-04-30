鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-30 18:35

熙特爾 (7740-TW) 今 (30) 日宣布，由新光銀行統籌主辦熙特爾新能源聯貸案於今日完成簽約，本次聯貸案資金用途主要為充實中長期營運資金，原訂聯貸目標金額為新台幣 6 億元，在多家銀行同業踴躍參與下，最終獲得 188% 的超額認購，以 8 億元簽約。

熙特爾今年營運再攀峰 完成8億元聯貸案。(圖：熙特爾提供)

熙特爾近年營收快速增長，2026 年第一季營收再創歷史新高，達 30.91 億元，年增率 1151.64%，單季表現突破 2025 年全年營收之 7 成水準。依據目前在手訂單及工程進度，預估今年營運可再攀新高峰。本次聯貸資金挹注將進一步強化公司的財務流動性，充實中期營運週轉，為營運版圖擴充做好準備。

‌



熙特爾為國內少數具備「軟硬體整合」實力的智慧儲能系統應用整合商，包含自行開發「GridLink」能源管理系統 (EMS)、電池模組生產、電池櫃整合製造、儲能系統整合 (SI) 到案場維運 (O&M) 的一站式能源解方。

截至 2026 年第一季，熙特爾電池出貨量體逾 1.5GWh、EMS 簽約量體達 535MW，維運儲能案場簽約量體達 625MWh，除了表前儲能市場的業務外，熙特爾集團也積極跨入表後儲能市場的產品開發規劃，包含 2025 年與瑞典 VOLVO PENTA 簽署 MOU，將與熙特爾合作生產工地用快充儲能一體機。

另外近期全球興起的 AI 算力，帶來龐大電力消耗，熙特爾主動切入 AI 關鍵基礎設施應用，打造兼具高效電力、即時監控與彈性擴展能力的能源解決方案，推動營運動能穩健成長。

新光銀行秉持台新新光金控認真的企業精神，攜手在地企業迎向轉型升級與全球市場新契機，並提供完善融資服務，與企業共同創造雙贏契機，做企業經營者的智慧好夥伴。