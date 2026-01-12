熙特爾12月營收暴增至25.48億元 創歷史新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-12 19:00

熙特爾新能源 (7740-TW) 今 (12) 日公告 2025 年 12 月營收 25.48 億元，月增 685.75%，年增 3,403.75%，累計 2025 年營收 42.21 億元，年增 875.76%。受惠電池出貨高峰挹注，以及指標性案場工程進度認列，熙特爾 12 月單月表現一舉超越前 11 個月累計營收，再創集團營收歷史新高。

熙特爾總經理陳伯勳。(業者提供)

熙特爾表示，12 月營收結構主要來自電池模組出貨，占整體營收約 8 成；另外指標性案場之工程進度認列，約貢獻 2 成營收，雙引擎同步發力，帶動營收大幅成長。

‌



累計 2025 年底，熙特爾電池出貨量逾 1.5GWh，穩居業界龍頭；能源管理系統 (EMS) 累計簽約量體 535MW，維運簽約量體 625MWh，同步挹注中長期營運動能。

同時，熙特爾憑藉 EPC 一站式整合實力與案場實績，積極對接資料中心建置需求，提供規劃設計、工程建置、測試驗證、長期維運的客製化電力解決方案。因應資料中心與 AI 算力中心對電力品質的嚴苛標準，熙特爾也持續加深技術護城河，位在台北、林口實驗室將於 2026 年第一季陸續啟用。

熙特爾總經理陳伯勳表示，熙特爾從設計、生產到測試、驗證的完整技術鏈正式成形，將實質推升 AI 時代在能源賽道的核心競爭力。

根據國際能源總署 IEA 指出，2024 年全球資料中心的用電量已達 415 TWh，占全球總電力 1.5%，預估 2030 年將翻倍成長至 945 TWh，超過日本全年用電量。在用電規模快速放大的情況下，儲能逐步從備援，升級為電網的心臟。

對此，國際能源智庫 BloombergNEF 預估 2026 年全球儲能部署將達 123 GW/360 GWh，未來 10 年每年成長約 23%，推算 2035 年全球累積容量上看 2TW/7.3TWh，約為 2025 年的 8 倍，顯示全球儲能需求強烈。陳伯勳指出，熙特爾憑藉深耕多年的技術優勢，結合實驗室的測試驗證能力，已提前展開次世代產品佈局。