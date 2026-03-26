鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-26 16:20

規模達 1.8 兆美元的私募信貸產業正處於輿論的風口浪尖，市場對於流動性風險與技術顛覆的擔憂與日俱增。然而，黑石集團和阿波羅全球管理公司對此不以為然，認為目前的焦慮情緒與市場現實之間存在著巨大的「脫節」。

資管巨頭：新聞標題與現狀不符

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在墨爾本舉行的亞太金融與創新峰會上，黑石共同投資長 Kenneth Caplan 指出，新聞周期中的負面報導與他們在投資組合中看到的實際情況大相徑庭，並強調該公司的投資組合違約率極低。

阿波羅總裁 Jim Zelter 則對「系統性風險」的說法予以強力反擊。他表示，認為私募信貸特定領域存在風險會導致系統性崩潰的觀點與事實相去甚遠，目前完全沒有證據支持這一說法。Zelter 甚至認為，市場對戲劇化標題的過度反應，反而為專業機構創造了新的投資機會。

散戶誤解流動性？

儘管高層展現信心，但市場數據確實反映了部分動盪。就在本周，Ares Management Corp. 與阿波羅公司因面臨激增的贖回請求，不得不限制旗下部分針對散戶投資者的基金提款。與此同時，黑石旗下的旗艦私募信貸基金也出現了三年多來的首次月度虧損。

針對這些贖回壓力，Zelter 分析指出，這可能反映了散戶投資者對產品流動性特性的誤解，估計有多達三分之一的投資者可能誤判了他們所購買產品的流動性風險。他進一步補充，全球某些地區的銷售渠道可能未充分傳達資產類別的固有風險，導致目前出現了短期贖回的錯位現象。

「SaaSpocalypse」與 AI 衝擊的擔憂

除了流動性問題，技術變革也加劇了投資者的不安。麥格理集團 (Macquarie Group Ltd.) 執行長 Shemara Wikramanayake 指出，市場上對於人工智慧 (AI) 可能對軟體公司造成顛覆性影響的恐懼 (即所謂的「SaaSpocalypse」)，是引發私募市場擔憂的重要原因。

她強調，雖然贖回請求增加，但這並非「信用問題」，目前的信貸市場依然深具深度且運作正常。

長期機構投資者的樂觀看法

澳洲頂尖的機構投資者也傾向於淡化風險。IFM Investors 執行長 David Neal 表示，目前的波動更多是反映了私募信貸在散戶中普及後的「水土不服」，而非底層資產出現結構性壓力。他認為，投資者意識到產品流動性不如預期，這主要是情緒跑在了基本面之前。