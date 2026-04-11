鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-11 11:07

美國電力告急！今年以來截至 4/9 止，美電力基建指數大漲 27.52%，大幅領先標普 500 的 -0.3% 與那斯達克指數的 -1.81%，顯示美 AI 硬體紅利股買氣強勁，電力基建股成 AI「硬投資」新亮點。新光美國電力基建 ETF (009805-TW) 10 日股價上漲 2.37%、收在 15.96 元，再創歷史新高，本周累計上漲 7.62%。

根據美國能源訊署 (EIA) 公布短期能源展望報告指出，美國在 AI 及加密貨幣大幅耗電力下，預計 2026 和 2027 兩年的電力需求量，將再創歷史新高，整體美國電力消耗量衝破紀錄，從 2025 年的創紀錄水準 4.195 兆千瓦時 (kWh)，推升至 2026 年的 4.244 兆千瓦時，預估 2027 年則將達到 4.381 兆千瓦時，電力需求爆炸式成長，推高美國電力基建指數頻創歷史新高，4/9 收在 329.17 點，已連續兩個交易日創新高，帶動追蹤該指數的 009805，申購買氣強，股價直逼 16 元，再創新高。

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市場專家表示，美伊停火存變數，市場焦點轉向具實質訂單及獲利題材的硬體紅利股，包括半導體及電力基建，受惠全球 AI 基建需求上升，AI 硬體紅利股包括晶片製造、電力基建等類股，景氣能見度回升，企業具實質訂單挹注，未來營收獲利前景明確，吸引資金青睞，尤其是美國，受到 AI 與加密貨幣的資料中心需求大幅激增，同時家庭和企業供暖和交通需求增加，都將大幅帶動電力消耗，美國恐走向缺電危機，帶動電力基建升級與多元電源佈局商機爆發，吸引第二季美股資金，急速湧進美國電力與電網資產的相關標的淘金。

新光美國電力基建 ETF 經理人劉恆誌認為，AI 趨勢帶動下，未來對電力的飢渴程度遠超市場預期，但美國現行電網，有逾 1/3 設備服役已超過 30 年，老舊電網與暴增的 AI 負載形成嚴峻供需缺口，催生電力基建產業中，包括電網升級、燃氣渦輪機、儲能、核電等上兆美元級別的投資商機正飆速展開。

同時，目前美國科技巨頭，也紛紛自費擴建電網，出現公私合作模式加速電力基礎設備落地，顯示美國電力基建企業，除企業及民眾生活剛需求，受惠 AI 趨勢加持，未來長期供電訂單正源源不絕增加，建議投資人可以鎖定美國電力基建 ETF，透過精準布局 AI 資料中心帶動的「電網升級＋穩定電源擴充」雙題材，來掌握美國 AI 電力基建股的長線成長契機。

根據台新投信官網資料，009805 追蹤 NYSE FactSet 美國電力基建優質收益指數 (NYFSEQI)，投資範圍鎖定美國電力生態鏈 (涵蓋發電、輸電、儲能、配電等設備服務及基礎設施等)，挑選 50 檔低槓桿、殖利率佳的公司，布局「AI + 電力剛需」題材。

由於持有成分股並非平均分散，截至 4/10 止，主要前 3 大成分股包括 GE Vernova(佔 12.88%)、Vertiv(佔 10.24%) 與 Eaton(佔 9.2%)，主要業務並非傳統電力公用事業，而是生產渦輪機、變壓器、散熱及不斷電系統與電網工程的設備商，屬於科技基建股，搭上 AI 成長紅利，未來成長力更值得關注。

另外，其他成分股中，亦有布局離網發電股的 Bloom Energy(BE) 佔 2.39%、智慧電網與監控股的 Hubbell(HUBB) 佔 6.25%、Itron(ITRI) 佔 0.30%，以及儲能系統的 Enphase Energy(ENPH) 佔 0.31%、NextEra Energy(NEE) 佔 4.15%，投資觸角延伸到分散式能源、電力監控軟體及大型儲能系統等新成長領域，精準切入 AI 資料中心帶動的「電網升級＋穩定電源擴充」雙主軸，兼具成長題材與穩定現金流特性。