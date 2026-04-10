鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-10 18:40

美伊戰事暫休，帶動台股氣勢如虹，重返 3 萬 5 之上，終場更以 35417 點改寫收盤新高紀錄，台股 ETF 同樣表現強勢，指標 ETF 元大台灣 50(0050-TW) 今 (10) 日強漲逾 2%，伴隨美伊戰事逢低加碼資金流入，推升 0050 規模突破 1.5 兆元大關，費用率再降至 0.08%，持續有利長期投資。

本波台股震盪，投資人逢低加碼態勢明確，統計 0050 3 月單月淨申購高達 1469 億元，4 月以來僅 6 個工作天淨申購也達 87.7 億元，顯見投資人對台股深具信心。

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統計自美伊戰事休戰以來，4/8~4/10 期間大盤加權指數大漲 6.6%，在資金積極回補主要權值股下，0050 則繳交出 7.2% 的亮眼績效。

法人分析，0050 被動投資不會選股失誤、不會錯過台股行情，且在資金青睞權值股下，自 AI 起步成長的 2023 年以來至 2026/4/9，臺灣 50 指數累積含息總報酬 224.5%，勝出大盤含息報酬率 170.6% 約 53 個百分點。

0050 隨台股回彈、投資人資金挹注下，規模迅速突破 1.5 兆元，費用率也正式降至 0.08%，未來也將持續隨規模成長而下降，最低可降至接近 0.05%，為全台股 ETF 最低，有利投資人長期持有。