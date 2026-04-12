櫃買債券ETF突破100檔 復華金融傘型15日雙掛牌

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-12 20:03

櫃買中心 ETF 市場再添生力軍，由復華投信發行之「復華金融股債雙收傘型證券投資信託基金」將於下周三 (15 日) 正式掛牌，包含主動復華金融股息 (00998A-TW) 與主動復華金融債息 (00986D-TW) 兩檔 ETF 。此次掛牌不僅展現產品創新，更具備指標性意義，因該檔債券 ETF 的加入，正式宣告櫃買中心債券 ETF 檔數突破 100 檔大關，台灣債券 ETF 市場邁入全新百檔時代，規模與多元化同步提升 。

台灣ETF里程碑！櫃買債券ETF正式突破100檔 復華金融傘型15日雙掛牌。（圖：shutterstock）

櫃買中心 ETF 市場持續擴張，復華投信此次以傘型架構同步布局股票與債券之主動式 ETF，進一步完善主動式商品版圖 。其中，00998A 核心鎖定全球金融產業，透過分析總體經濟、產業趨勢及企業獲利，靈活調整配置 。選股策略以股利率為初步篩選，結合基本面品質評估，並納入具成長潛力標的，旨在兼顧收益與資本利得 。

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另一檔主動 00986D 則專注於全球金融相關產業債券，操作上優先挑選穩定收益且風險可控之標的 。該基金將透過對貨幣政策與債信品質的研判，動態調整資產配置與存續期間，協助投資人因應市場變化並掌握契機 。

根據最新數據顯示，截至 115 年 3 月底止，櫃買中心債券 ETF 已計有 99 檔，資產總規模達 2 兆 9,383 億元 。若以彭博數據統計，台灣債券 ETF 規模仍持續領先亞洲主要證券交易所 。隨復華投信債券 ETF 上櫃，櫃買中心迎來第 100 檔債券 ETF，為台灣市場樹立重要里程碑，充分反映投資人對穩健收益型商品的強勁需求 。