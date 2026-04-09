鉅亨網記者陳于晴 台北
美伊停火台股絕地大反攻，大盤再度站上所有均線之上，持股操作相對靈活的主動式台股 ETF 表現更勝一籌，4 月以來績效平均漲幅逾 12% 超越大盤，當中又以主動台新優勢成長 (00987A-TW)，主動復華未來 50(00991A-TW)、主動群益科技創新 (00992A-TW) 三檔漲逾 15% 最強。
加權股價指數 8 日創下單日第二大漲點、漲幅 4.6%，多檔主動式台股 ETF 包括主動復華未來 50(00991A-TW)、主動第一金台股優 (00994A-TW)、主動群益科技創新 (000992A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW) 等 4 檔單日漲幅都超過 7%。
根據 CMoney 統計至 2026/4/8，台股加權指數 4 月以來漲幅 9.6%，主動式台股 ETF 同期間漲幅逾 1 成的共有 9 檔，主動台新優勢成長 (00987A-TW)，主動復華未來 50(00991A-TW)、主動群益科技創新 (00992A-TW) 等 3 檔累計漲幅逾 15% 最為突出，其中 00991A 受惠此波驚驚漲走勢，規模一舉突破 300 億元大關。
展望後市，主動復華未來 50(00991A-TW) 經理人呂宏宇表示，台股短期雖因戰況不明而震盪，但中長期基本面依然強韌，其中 AI 供應鏈仍是台股最強的護城河，因此不改對 AI 長線發展看好的看法，建議可逢低分批布局，分散波動風險。
呂宏宇指出，目前維持偏多操作，持股仍側重 AI 規格升級受惠族群，如先進封測、PCB、散熱、高速傳輸等，以及與記憶體、載板等缺貨漲價族群等成長性主題為核心。此外看好 AI 進入代理 (agent) 時代，意味著伺服器、散熱、高階連接器等零組件的規格升級將持續加速，預料將進一步挹注台廠硬體供應鏈營收成長動能。
4 月以來主動台股 ETF 績效
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股票代號
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股票名稱
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漲跌幅 (%)
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規模 (億元)
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00987A
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主動台新優勢成長
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16.3
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18.1
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00991A
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主動復華未來 50
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15.6
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300.6
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00992A
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主動群益科技創新
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15.2
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229.2
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00994A
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主動第一金台股優
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14.4
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16.2
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00981A
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主動統一台股增長
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14.0
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1,134.9
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00995A
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主動中信台灣卓越
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13.5
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40.6
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00993A
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主動安聯台灣
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11.6
|
125.8
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00982A
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主動群益台灣強棒
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10.5
|
326.3
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00980A
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主動野村臺灣優選
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10.1
|
127.0
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00984A
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主動安聯台灣高息
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8.1
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49.7
|
00985A
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主動野村台灣 50
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8.1
|
87.6
資料來源：CMoney，統計至 2026/4/8。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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