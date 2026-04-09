鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-09 12:25

加權股價指數 8 日創下單日第二大漲點、漲幅 4.6%，多檔主動式台股 ETF 包括主動復華未來 50(00991A-TW)、主動第一金台股優 (00994A-TW)、主動群益科技創新 (000992A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW) 等 4 檔單日漲幅都超過 7%。

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根據 CMoney 統計至 2026/4/8，台股加權指數 4 月以來漲幅 9.6%，主動式台股 ETF 同期間漲幅逾 1 成的共有 9 檔，主動台新優勢成長 (00987A-TW)，主動復華未來 50(00991A-TW)、主動群益科技創新 (00992A-TW) 等 3 檔累計漲幅逾 15% 最為突出，其中 00991A 受惠此波驚驚漲走勢，規模一舉突破 300 億元大關。

展望後市，主動復華未來 50(00991A-TW) 經理人呂宏宇表示，台股短期雖因戰況不明而震盪，但中長期基本面依然強韌，其中 AI 供應鏈仍是台股最強的護城河，因此不改對 AI 長線發展看好的看法，建議可逢低分批布局，分散波動風險。

呂宏宇指出，目前維持偏多操作，持股仍側重 AI 規格升級受惠族群，如先進封測、PCB、散熱、高速傳輸等，以及與記憶體、載板等缺貨漲價族群等成長性主題為核心。此外看好 AI 進入代理 (agent) 時代，意味著伺服器、散熱、高階連接器等零組件的規格升級將持續加速，預料將進一步挹注台廠硬體供應鏈營收成長動能。

4 月以來主動台股 ETF 績效

股票代號 股票名稱 漲跌幅 (%) 規模 (億元) 00987A 主動台新優勢成長 16.3 18.1 00991A 主動復華未來 50 15.6 300.6 00992A 主動群益科技創新 15.2 229.2 00994A 主動第一金台股優 14.4 16.2 00981A 主動統一台股增長 14.0 1,134.9 00995A 主動中信台灣卓越 13.5 40.6 00993A 主動安聯台灣 11.6 125.8 00982A 主動群益台灣強棒 10.5 326.3 00980A 主動野村臺灣優選 10.1 127.0 00984A 主動安聯台灣高息 8.1 49.7 00985A 主動野村台灣 50 8.1 87.6

資料來源：CMoney，統計至 2026/4/8。